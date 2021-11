Preparaciones fuera de lo común para sorprender

Cuando encontramos una receta regalona, que siempre nos queda bien y que se nos da con facilidad, tendemos a quedarnos con ella, y prepararla una y otra vez. Pero cuando los invitados empiezan a repetirse y ya les hemos dado el mismo plato varias veces seguidas, quizás sea hora de cambiar.

La cocina es un espacio perfecto para incentivar la creatividad, y creemos que para hacer cosas grandiosas y deliciosas, solo necesitas los ingredientes adecuados, imaginación y valentía. Acá te dejamos algunas recetas fuera de lo común que- creemos- te ayudarán a salir de la rutina.

Lentejas a la española con papas y chorizo

Así como lo lees. Las lentejas no tienen que ser esa aburrida necesidad de incluir legumbres en el menú semanal. Pueden ser un plato novedoso, digno de la mejor cena de fin de semana. Especialmente si nos ponemos creativos, como con esta receta “a la española”, que de seguro no has probado. La encuentras aquí: https://www.latercera.com/paula/noticia/lentejas-a-la-espanola-con-papas-y-chorizo/VPXE7YOQUBELDL7GZUZA2LHCOU/

Risotto de zapallo

¿Cuántas veces comiste risotto de camarones antes de aburrirte? Esta alternativa es exquisita y una excelente forma de incluir zapallos en tu dieta. Atrévete en este enlace: https://www.latercera.com/paula/como-hacer-risotto-de-zapallo/

Quiche de tallos y hojas de betarraga

Posiblemente son ingredientes que, por lo general, compostarías o botarías a la basura. Pero en esta receta- sorprendentemente deliciosa- son los protagonistas. Revisa el paso a paso aquí: https://www.latercera.com/paula/noticia/quiche-de-tallos-y-hojas-de-betarraga/QEXFU6BZQRBURLG26ACRUVAHUU/