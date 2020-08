25 tendencias en 5 capitales de la moda

Paula 1169. Sábado 14 de marzo de 2015.

BUENOS AIRES

La periodista argentina Cecilia di Genaro, quien colabora hace cuatro años con revista Paula en temas de moda, destaca a una chica it, una modelo, dos diseñadores y una artista plástica.

1. Sofía Sánchez Barrenechea, chica it

Radicada en Nueva York, es el cerebro tras UnderOurSky, tienda online que reúne a diseñadores argentinos de joyas y accesorios. En forma paralela, esta directora de arte de 29 años presta asesoría a marcas de lujo, como Louis Vuitton y Chloé. Pero es su estilo el que ha llamado la atención de los medios: el New York Times la nombró la "chica más cool de NY" en 2013 y en diciembre de 2014 Vogue París le dedicó varias páginas a su clóset. En Buenos Aires, el diario La Nación publica sus columnas sobre moda y el diseñador Martín Churba la considera su musa. www.underoursky.com, su Instagram: @chufy.

2. Juan Hernández Daels, diseñador emergente

Formado en la Academia Real de Bellas Artes de Amberes, presenta desde 2011 dos colecciones prėt â porter por año en el showroom Florence Deschamps, en la Semana de la Moda de París. La más reciente, otoño-invierno 2015, está inspirada en la naútica y reinventa básicos de la sastrería clásica, como pantalones y camisas.

Desde US$ 250 en su tienda de calle Libertad 1696, Recoleta. www.facebook.com/Juan-Hernandez-Daels

3. Elisa Insúa, artista visual

Elisa Insúa (25), que llama la atención tanto de medios de arte como de revistas femeninas y de moda, usa en sus trabajos envases de crema y de maquillaje, muñecas Barbie, botones, perlas falsas, corchos de champaña y un sinfín de otros materiales para dar forma a esculturas, obras de técnicas mixta en madera y ensamblaje sobre madera que destacan por sus colores y el uso de imágenes icónicas, desde Cristo y la Virgen María, hasta Eva Perón y Susana Giménez (en la foto). Una estética kitsch que, explica a revista Paula, "habla de poder, la fama, el dinero, la ambición, la ostentación y el deseo". www.elisainsua.com e Instagram @elisainsua.

4. Sabrina Ioffreda, modelo en ascenso

2014 fue el año del despegue para Sabrina Ioffreda (25), luego de realizar dos campañas para Tom Ford –la de maquillaje Lips&Boys y pre-fall–, y spring-summer de Prada. Estuvo en la pasarela otoño-invierno 2015 de la reciente Semana de la Moda de Nueva York. Instragram: @sabriioffreda.

5. Lourdes Chicco Ruiz, artesana zapatera

Su colección otoño-invierno 2015 está hecha en chivo crudo (que se usa para los bombos de la música folclórica argentina) y otros materiales atípicos del rubro, originarios de Santiago del Estero, donde son curtidos artesanalmente por campesinos. En sus diseños de estilo retro los combina con acrílicos, telas, rafias y piezas de joyería. Desde US$ 200 en su tienda en calle Thames, 1780, Palermo, Buenos Aires. lourdeschiccoruiz.com.ar

NUEVA YORK

La selección de la periodista chilena Marcia Juliá, quien vive hace seis años en NY, desde donde colabora con distintos medios en temas de moda, diseño y arte.

1. El bolso carpintero

Ya sea en cuero o en género, usado por mujeres y hombres, es el bolso más visto hoy en las calles de NY. El referente son los modelos de la marca norteamericana de herramientas de carpintería Klein, fundada en 1857, llevada a los terrenos de la moda por firmas como Kate Spade (www.katespade.com). La versión más hipster la tiene la tienda Hickoree's (www.hickorees.com), en Williamsburg, Brooklyn.

2. Las fiestas de Lady Fag

Lady Fag es una excéntrica socialité y productora de fiestas, a quien los diseñadores Riccardo Tisci y Alexander Wang le atribuyen el renacimiento del glamour nocturno en NY. Su fórmula es elegir lugares poco comunes, que no están diseñados para eventos, e invitar allí a un público que no se identifica con "ninguna escena específica" y donde "cada uno se siente libre de hacer lo que quiera", según dijo Wang en un artículo publicado en The New York Times, en diciembre pasado. Su último proyecto son las fiestas Shades que se hacen en galpones abandonados de Brooklyn y se avisan con un par de horas de antelación.

3. El shibori de Upstate

La milenaria técnica japonesa de teñido a mano, que ha llamado la atención de diseñadoras como Stella McCartney e Isabel Marant, ha sido desarrollada en su máxima expresión por la marca Upstate, de la también diseñadora Kalen Kaminsky, referente de la escena neoyorquina por sus creaciones hechas a mano en talleres de Brooklyn. Sus colecciones, además de ropa, tienen artículos para la casa, como almohadas, sábanas y cojines. En www.youreupstate.com se pueden ver todos sus productos y las tiendas que los comercializan. Ahí mismo se encuentra el blog, buen referente de moda.

4. El look health goth

Representa el matrimonio de dos sub culturas: la de los góticos y la de los fanáticos del gimnasio. La estética de esta corriente, que se ve en las calles, consiste en el uso de ropa deportiva negra de pie a cabeza y ha inspirado colecciones de Nike, Adidas y la primera colaboración de Alexander Wang para H&M, en 2014 (en la foto). La moda tiene cara de comunidad: en redes sociales como Facebook e Instagram los usuarios comparten sus looks y datos.

5. Practicar soul cycle

El soul cycle, suerte de spinning, se realiza en una sala iluminada con velas y es antecedida por una breve introducción motivacional del profesor. Durante la sesión de 45 minutos, en la bicicleta estática se pedalea hacia adelante y hacia atrás, trabajando piernas y abdominales. Al movimiento continuo se suman ejercicios con pesas para tonificar brazos, hombros y espalda. Kate Holmes, Lady Gaga y Michelle Obama son algunas de las adictas a esta disciplina.

PARÍS

La chilena Isabel Felmer es diseñadora teatral y hace cinco años reside en París, donde estudió Estilismo en la escuela de moda Studio Berçot. Editora del blog de moda Metal Magazine, estos son sus destacados.

1. La Barbie

Aunque su estética es típicamente estadounidense, la Barbie está llamando la atención del público, los diseñadores y fashionistas europeos. Hasta septiembre de 2014 el Musée de la Poupée (museo de la muñeca) exhibió la exposición Barbie retro chic, con una extensa selección de muñecas en alta costura y vintage. En la misma fecha Karl Lagerfeld lanzó la Barbie Lagerfeld (a la venta en sus tiendas y en www.net-a-porter.com) y en su colección primavera-verano 2015, en Milán, la casa Moschino puso pelucas a sus modelos idénticas a las de la rubia Barbie. A la salida los asistentes recibieron una Barbie Moschino.

2. La biografía de Loulou de la Falaise

Loulou de la Falaise (2014, varios autores), retrata en sus 270 páginas con textos y fotos la vida Louise le Bailly de la Falaise, quien fuera la modelo y estrecha colaboradora Yves Saint Laurent. Disponible en Amazon.

3. El pelo estilo Jane Birkin

Pelo largo liso y chasquilla, replicando el estilo que la cantante y actriz inglesa Jane Birkin impuso en los sesenta, es lo que llevan las parisinas. Una de ellas es la Jeanne Damas (http://jeannedamas.blogspot.fr/ Instagram @jeannedamas), bloguera e ícono de moda, quien a menudo es comparada con la ex esposa de Serge Gainsbourg.

4. La silueta geométrica

La tendencia futurista de la colección otoño 2012 de Nicolas Ghesquière para Balenciaga sigue repercutiendo en la pasarela parisinas y en las vitrinas de marcas de bajo costo como H&M, COS y & Other Stories. Esta silueta con aires arquitectónicos, elaborada con telas más compactadas logradas con nuevas tecnologías, se aprecia en las calles, llevada por una mujer ejecutiva y sofisticada.

5. El cómodo taco bajo

La parisina fashion ha destacado por usar taco alto, pero en estas últimas temporadas, sin sacrifircar estilo, ha probado con zapatos más cómodos. La tendencia se aprecia en las calles y en las propuestas de los diseñadores, como la colección primavera-verano 2015 de Chanel. Bajo la pasarela, el fenómeno se replica: la directora de Vogue París, Emmanuelle Alt, usó cat boots en el show de Saint Laurent, y su colega de Vogue Japón, Anna Dello Russo, zapatillas de la marca Manish Arora (en la foto) en la Semana de la Moda de París.

LONDRES

El fotógrafo nacional Pepo Fernández, de 20 años, tenía 15 cuando comenzó a hacer editoriales y campañas para revistas y marcas de moda. Hace seis meses se fue a la capital inglesa, para seguir trabajando y estudiar Arte y Diseño en la University of the Arts London. Esta es su selección.

1. El pelo estilo "top knot"

Fotografía: Pepo Fernández / Maquilladora: Josefa Inostroza.

Basta caminar unas cuadras por el centro de Londres para toparse con un buen número de mujeres y hombres usando el "top knot" o tomate. Fácil y rápido de hacer, resulta bien en pelos cortos, midi o bajo los omóplatos. Hay quienes lo usan junto a un rapado a los lados o en la nuca, y/o con chasquilla corta. También se lleva en pelos claros, decolorados en tonos pastel, grises u oscuros. Para decolorarse, la peluquería del momento es Bleach London (en su web www.bleachlondon.co.uk se encuentra la Bleach Bible o biblia del decolorado) que cuenta con su propia línea de cuidados de pelo que se vende en supermercados y farmacias.

2. Maquillaje glitter

Maquillaje: YADIM.

En las fiestas de barrios como Dalston, Peckham, Camden e Islington se ven personas de ambos sexos usando glitter como maquillaje, generalmente en smokey eye o en los pómulos. En algunos casos va acompañado de cejas bien gruesas, tendencia que también se ve mucho, como resultado del furor que sigue causando la modelo inglesa Cara Delevingne.

3. La revista 1Granary

Los alumnos de Central Saint Martins, cuna de fundamentales de la moda como Phoebe Philo, Galliano y McQueen, lanzaron en 2013 su propia revista con el objetivo de mostrar a los diseñadores y artistas emergentes de la escuela. Hace unos meses, formalizando sus intenciones, estrenaron su segunda edición con versiones digitales y en papel, que cuenta con la colaboración del fotógrafo Nick Knight y el estilista Simon Foxton, entre otros. www.1granary.com

4. Escuchar a FKA Twigs

Cantante, compositora, productora y bailarina británica, FKA Twigs suele aparecer en revistas como i-D y Dazed & Confused con su estética única y, en 2014, su primer disco LP1, editado bajo el sello Young Turks, fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores del año. Hace unas semanas realizó dos shows en Londres con trajes de McQueen y maquillaje de MAC.

5. Panoramas de Dojo

Dojo es una app que recomienda las mejores exposiciones, pop up stores, restoranes, shows y fiestas de Londres, dependiendo del día y hora, desde el desayuno hasta la noche. Gratuita, y hasta ahora solo disponible para iPad y iPhone, permite, además, ponerles nota a los lugares sugeridos. Gracias a ella llegué a Sketch Cafe, salón de té que parece sacado de una película de Wes Anderson, con una ambientación hecha en terciopelo rosa pastel y con sus paredes llenas de ilustraciones enmarcadas hechas por distintos artistas. www.dojoapp.co y www.sketch.london/afternoon_tea.php

HONG KONG

Alejandra Cuevas es diseñadora gráfica, pero ha trabajado siempre en moda. Como parte de una empresa chilena de retail, hace ocho meses se instaló en Hong Kong, a cargo de una oficina de producción y de un centro de investigación de tendencias en Asia. Estos son sus cinco elegidos.

1. Los accesorios de Matter Matters

La diseñadora china Flora Leung creó la marca Matter Matters bajo la premisa de producir accesorios divertidos y coloridos y a la vez elegantes. Sus carteras, bolsas y billeteras de cuero, que se venden en las tiendas más cool y exclusivas de Hong Kong, están inspirados en los movimientos art déco y bauhaus y han logrado llamar la atención de las hongkonesas más vanguardistas, que ya hace un tiempo se aburrieron de las marcas clásicas y optan por nuevos diseñadores. www.matterreallymatters.com

2. El sombrero negro

Más que un simple accesorio de moda, el sombrero negro es para toda hongkonesa un must have a la hora de salir a la calle. Su función no es solo darle un toque cool y fashionista a cualquier look, sino que se usa para proteger la cara de los rayos del sol, incluso en pleno invierno. Para las asiáticas el cuidado de la piel es importantísimo y evitar el contacto con el sol es una ley.

3. Los colores neutros

En una ciudad en la que es habitual que la gente se vista full color y con todo tipo de estampados, los looks en tonos neutros son lo nuevo y refrescante en esta temporada. Una tendencia que se desprende de las más recientes pasarelas del invierno y se caracteriza por el uso del blanco y el negro, los tonos grises y las gamas de beige. Para hacerlo más interesante, las texturas y el uso de muchos accesorios son claves para no perder ese estilo "sobrecargado" típico en Hong Kong.

4. Parejas combinadas

En buena parte de los países asiáticos las demostraciones físicas de afecto expresadas en público son mal vistas, por lo que vestirse igual a la pareja es una forma de "oficializar" la relación frente a terceros. La tendencia Keo-Peul-Look nació hace varios años en Corea y ha pegado fuerte en países como Japón y China. En Hong Kong es cada día más común ver a parejas de novios, amigas e incluso papás y mamás con sus hijos vestidos todos iguales o compartiendo algún accesorio que identifique su vínculo.

5. La app Bloom Me

Lanzada con gran éxito hace un par de meses, es una aplicación que permite contratar y pagar al instante diferentes servicios de belleza, desde manicure hasta maquillaje, corte de pelo y masajes, en los mejores salones y spas de Hong Kong. Es gratuita, fácil de usar y, lo mejor, permite organizar la jornada desde el celular, algo indispensable para cualquier asiática. www.bloomme.com.hk