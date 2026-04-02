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    “Total inflexibilidad”: Autoridades anuncian un refuerzo en las fiscalizaciones por fin de semana largo

    Desde Carabineros proyectaron que más de 450 mil vehículos saldrán desde la Región Metropolitana durante estos días.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este jueves, las autoridades anunciaron un plan de reforzamiento en las fiscalizaciones ante el fin de semana largo que se avecina, señalando que habrá “total inflexibilidad” y que se realizarán más de 40 operativos a nivel nacional.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo al respecto que “hemos pedido a Carabineros de Chile total inflexibilidad en los controles de tránsito este fin de semana, toda aquella persona que sea sorprendida bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias ilícitas va a ser duramente sancionado”.

    Por su parte, la directora (s) de Senda, Gilda San Martín, dio a conocer que se van a realizar más de 40 operativos a nivel nacional, los cuales han sido planificados con Carabineros, las delegaciones presidenciales y las oficinas regionales.

    “El desafío, como bien lo decía el subsecretario, es reducir al mínimo la posibilidad de siniestros viales a consecuencia de conductores con presencia de alcohol o drogas. El mensaje es robustecer la campaña, el otro plan que en el fondo nos invita a planificar nuestros viajes, nuestros encuentros familiares, celebraciones, siempre anticipándonos y planificando un retorno seguro” añadió.

    Por su parte, Carabineros proyectó que más de 450 mil vehículos saldrán desde la Región Metropolitana durante estos días, lo que implicará un alto flujo vehicular en carreteras. Ante este escenario, reforzarán la presencia policial en rutas principales, caminos secundarios y terminales de buses.

    Asimismo, recordaron que durante el mismo fin de semana largo en 2025 se registraron siete personas fallecidas en accidentes de tránsito, por lo que reiteraron el llamado a evitar conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el uso del celular al conducir y el manejo bajo efectos del alcohol o drogas.

    Finalmente el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, sostuvo que “Seis de cada diez conductores que generan siniestros viales es por su irresponsabilidad, por conductas temerarias, de eso el 29% corresponde al exceso de velocidad y el 70% de los siniestros viales ocurren en zonas rurales y caminos secundarios”.

    Cuestionamientos a la vocera de Gobierno

    En la ocasión, el subsecretario, además fue consultado sobre los cuestionamientos que han surgido a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien señaló que Galvarino Apablaza se encontraba condenado.

    “Somos un equipo y no podemos perder el foco”, sostuvo el subsecretario añadiendo que “el foco es cumplir con la institucionalidad judicial y que tanto las policías de Argentina como también la Policía de Investigaciones de Chile sigan coordinadas para cumplir la orden de detención en contra de Galvarino Apablaza para que enfrente la justicia en Chile. Ese es el fondo, esa es la preocupación del Gobierno y agradecemos también la pronta reacción del gobierno argentino en esta materia”.

    Más sobre:OperativosFin de semanaLargoSemana SantaCarabinerosConasetSenda

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