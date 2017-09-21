Arrollado de malaya

Paula 1235. Sábado 23 de septiembre de 2017.

Para 5 personas

1 kilo de malaya de cerdo (con forma rectangular)

1 cebolla asada o cocida en agua o salteada, en trozos

100 g de tocino en láminas

100 g de queso crema

40 g de tomates deshidratados, hidratados en agua hirviendo 5 minutos

30 g de pesto de albahaca

Sal y pimienta

Aceite de oliva para rociar

1. Sobre una superficie lisa extender la malaya y sobre el extremo inferior colocar a lo ancho el tocino hasta la mitad de la carne, luego encima distribuir la cebolla asada, queso crema, tomates hidratados y pesto de albahaca. Sazonar con sal y pimenta; y rociar encima un poco de aceite. Enrollar sobre el relleno formando un rollo con la malaya. Amarrar firmemente con alambre o pita y amarrar los extremos para que no se salga el relleno. Envolver con papel metálico y asar sobre la parrilla a fuego medio durante 30 minutos o hasta que esté cocido. Luego, retirar el papel metálico del arrollado y colocarlo directamente sobre la parrilla e ir dándolo vuelta por todos sus lados hasta formar una costra. Retirar del fuego y cortar en rodajas gruesas. Servir de inmediato acompañado de zapallo asado y pebre de pimentones.