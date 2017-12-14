Ca'ak y Ma'mul

Por Paula Minte / Fotografía: Carolina Vargas / Recopilación: Pilar Navarrete / Recetas: Nadia y Rawan Ghattas.

Paula.cl

(Para 100 unidades aprox)

Para la masa:

1 1/2 kilos de sémola

400 g de mantequilla

400 g de margarina

100 ml de aceite de maravilla

100 g de azúcar + 1 1/2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de goma arábiga

1 cucharadita de mahleb (opcional) (*)

1 cucharada de levadura seca

1 taza de agua caliente

2 cucharadas de harina

Para el relleno de dátiles:

1 kilo de dátiles, en pasta y sin cáscara

1 cucharadita de canela

Pizca de nuez moscada

3 cucharadas de aceite de oliva

Para el relleno de nueces:

2 tazas de nueces molidas

1 cucharadita de canela

3 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de agua de nerolí

Pasos:

1. Preparar la masa (3 días antes del relleno). En un recipiente colocar la sémola, mantequilla, margarina, aceite y 100 g de azúcar; mezclar. En un bol pequeño mezclar 1/2 cucharada de azúcar, goma arábiga y mahleb; e incorporar a la mezcla de sémola. Mezclar bien hasta integrar y dejar reposar 3 días, revolviendo de vez en cuando.

2. En otro bol pequeño colocar la levadura, agua caliente, resto de azúcar y harina; revolver hasta disolver y dejar reposar 5 minutos o hasta que la mezcla esté espumosa. Luego incorporar la levadura disuelta al recipiente con la mezcla de sémola y mezclar bien; con la ayuda de las manos, amasar 5 minutos o hasta que la masa esté suave. Dejar reposar 10 minutos. Luego dividir la masa en bolitas de masa del tamaño de una nuez. Reservar.

3. Preparar el relleno de dátiles. En otro bol colocar el dátil, canela, nuez moscada y aceite, con la ayuda de las manos mezclar hasta integrar, y hacer bolitas de 2 cm de diámetro. Reservar.

4. Preparar el relleno de nueces. En otro bol mezclar las nueces, canela, azúcar y agua de nerolí.

5. Para los ca'ak (rellenos de dátiles), aplastar cada bolita de masa y formar un círculo de 6 cm, en el centro colocar una bolita de dátil reservada, cerrar con el resto de masa, dar vuelta y formar un cilindro; en el centro insertar el palo de una cuchara de palo, luego con una pinza especial hacer pequeños repulgues decorativos uno al lado del otro para darles la forma.

6. Para los ma'mul (rellenos de nueces), en cada bolita de masa insertar un dedo e ir danlo vuelta hasta formar un pequeño saco, llenar con 1 cucharada del relleno de nuez reservado, cerrar la masa y formar y formar los ma'mul, luego con una pinza especial hacer pequeños repulgues decorativos uno al lado del otro para darles la forma.

7. En latas de horno colocar los ca'ak y ma'mul y hornear a temperatura media hasta dorar. Dejar enfriar y servir.

(*) Especia aromática hecha de las semillas de una especie de cereza, clásica del Medio Oriente

Ca'ak

Ma'mul