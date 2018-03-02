Crumble de berries y nueces
Paula.cl
(para 4-6 personas)
Para la mezcla de frambuesa:
750 g de berries frescas
4 cucharadas de azúcar rubia
2 cucharadas de maicena, disuelta en un poco de agua fría
Para el crumble:
1 1/2 tazas (210 g) de harina
1/2 taza (100 g) de azúcar rubia
1 taza de nueces, picadas finas
6 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de canela en polvo
Helado de chocolate para acompañar (optativo).
Preparación:
1. En una olla colocar la mitad los berries y azúcar. Calentar a fuego medio y cuando esté a punto de ebullición, agregar la maicena disuelta; cocinar, revolviendo, 5 minutos más o hasta espesar. Retirar del fuego y transferir a un bol. Añadir el resto de los berries frescos y mezclar. Reservar.
2. Precalentar el horno a temperatura media-alta. Preparar el crumble. En un bol colocar todos los ingredientes para el crumble y con la ayuda de los dedos mezclar hasta formar migas gruesas.
3. En pocillos individuales distribuir la mezcla de frambuesa reservada, agregar el crumble en una capa y hornear 10-15 minutos o hasta que las migas estén doradas y cocidas. Retirar del horno y servir.
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