Crumble de berries y nueces

Paula.cl

(para 4-6 personas)

Para la mezcla de frambuesa:

750 g de berries frescas

4 cucharadas de azúcar rubia

2 cucharadas de maicena, disuelta en un poco de agua fría

Para el crumble:

1 1/2 tazas (210 g) de harina

1/2 taza (100 g) de azúcar rubia

1 taza de nueces, picadas finas

6 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de canela en polvo

Helado de chocolate para acompañar (optativo).

Preparación:

1. En una olla colocar la mitad los berries y azúcar. Calentar a fuego medio y cuando esté a punto de ebullición, agregar la maicena disuelta; cocinar, revolviendo, 5 minutos más o hasta espesar. Retirar del fuego y transferir a un bol. Añadir el resto de los berries frescos y mezclar. Reservar.

2. Precalentar el horno a temperatura media-alta. Preparar el crumble. En un bol colocar todos los ingredientes para el crumble y con la ayuda de los dedos mezclar hasta formar migas gruesas.

3. En pocillos individuales distribuir la mezcla de frambuesa reservada, agregar el crumble en una capa y hornear 10-15 minutos o hasta que las migas estén doradas y cocidas. Retirar del horno y servir.