Dulces de autor

Paula 1238. Sábado 4 de noviembre de 2017.

En pleno Bellavista, un local de dulces está dando que hablar. A través de su vitrina se observa cómo trabajan y "amasan" el caramelo para dar vida a coloridas y sabrosas paletas. Su hit son los tronquitos –esos clásicos dulces circulares con diseño en su interior– que han modernizado, logrando verdaderas obras de arte: superhéroes, mandalas o emblemas patrios son algunos de sus diseños. Todo lo hacen a mano, no usan preservantes, solo trabajan con esencias naturales y son veganos. Hay paletas de mango y maracuyá ($ 300), gomitas de manzana verde, que se baten a mano y se dejan reposar por dos días ($ 2.000 los 100 g), calugas de manjar casero con café de grano ($ 300) y tronquitos de pomelo y limón, uno de los sabores mejor logrados ($ 2.000 los 100 g). De lunes a viernes de 11 a 19 hrs y sábados de 12 a 20 hrs. Antonia López de Bello 073. Facebook: Alquimia Taller de Caramelos.

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La última colección incluye las banderas de Chile y de sus pueblos originarios: mapuche, la rapanui y wiphala.[/caption]

Mira la preparación de esta colorida paleta de maracuyá.