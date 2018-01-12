Emergente: Vicenta Mendoza

Paula 1243. Sábado 13 de enero de 2018.

Por María José Salas / Fotografía: Carolina Vargas

Es diseñadora gráfica, creadora de Fanzinombre, un estético fanzine (autopublicación de bajo costo) de 10 cm, que sale dos veces al año, y que arma en colaboración con diseñadores y escritores, y circula en librerías de manera gratuita. Además, canta e integra con su ex compañero de universidad Nicolás Garín, quien se encarga de los sintetizadores, la banda Pasaje (@pasajebanda), que lanzará su primer EP a mediados de este año; aún no tiene nombre, pero sí las canciones, que suman una decena de composiciones que tributan al amor con ritmos electrónicos. Tres de ellas se pueden escuchar en internet y una, Ser extraño, tiene un videoclip grabado en una casa de campo de Peñaflor (la misma donde Javiera Mena se inspiró para escribir una de sus primeras canciones: Sol de invierno). Desde 2013 han recorrido la escena de música indie capitalina tocando en clubes como Loreto o Vita, y desde este año el sello de la banda de Dënver, Umami Discos, los fichó entre los suyos.

Para Vicenta el proceso de crear textos y diseñarlos, y paralelamente hacer música, viene de una casa llena de libros y de discos. Sus padres, los periodistas Pía Rajevic y Marcelo Mendoza, se conocieron cuando trabajaron juntos en la revista Apsi. Su madre venía llegando del exilio en Barcelona. En 1993, cuando Vicenta tenía 3 meses de vida, tomaron las maletas y se fueron todos (junto a dos hermanas más) a vivir a Madrid porque allí su papá iba a hacer un doctorado. Vicenta volvió a los 3 años y aprendió a crecer pegoteando recuerdos y escuchando historias de una madre muy conectada con España, que cocinaba diariamente su comida tradicional y llenaba la casa por meses de amigos españoles. "Vengo de una familia muy nómada, lo que me forjó un carácter muy desprendido, flexible y libre. Además, siempre estoy completando historias del pasado que escucho por aquí y por allá, por eso mi fascinación por los fanzines y la música tiene mucho que ver con la idea de atesorar, de registrar y de comunicar algo, aunque también de remover, de hacer bailar a las personas".

Señas: Vicenta Mendoza Rajevic, 23 años, diseñadora y música.

Proyecto emblemático: Fanzinombre, un fanzine estacional. Pasaje, una banda de pop electrónico.

https://youtu.be/lxRBbXyAD9U