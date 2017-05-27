Hacer un cóctel con Amarula
En la tercera jornada de Ropero Paula 2017, el mixólogo Nicolás Gallegos para Baccardi compartió con los asistentes sencillas preparaciones para sorprender, a base de esta crema de licor elaborada en Sudáfrica. Aquí, dos recetas.
Paula.cl
Amarula Coffee (en la foto principal)
(para 1 persona)
Ingredientes
- Amarula
- Azúcar
- Café expresso
- Crema o espuma de leche
- Salsa de chocolate
Preparación
En una taza o vaso corto, que resista el calor, agregar 1 ½ onzas de Amarula y 3 onzas del café, y revolver suavemente hasta fundir ambos ingredientes. Luego agregar 2 cucharaditas de azúcar. Para finalizar, decorar con espuma o crema de leche, y salsa de chocolate a gusto.
Kilimanjaro
(para 1 persona)
Ingredientes
- Amarula
- Vodka Grey Goose
- Jarabe de goma
- Té de berries
- Hielo
Preparación
Dejar una copa flauta en el congelador y reservar. Luego, en una coctelera, agregar 1 onza de Amarula, 1 ½ onza de vodka Grey Goose, ½ onza de jarabe de goma y 2 onzas de té de berries. Agregar 5 cubos de hielo. Batir durante 1 minuto y servir en la copa.
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