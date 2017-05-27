Hacer un cóctel con Amarula

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Amarula Coffee (en la foto principal)

(para 1 persona)

Ingredientes

- Amarula

- Azúcar

- Café expresso

- Crema o espuma de leche

- Salsa de chocolate

Preparación

En una taza o vaso corto, que resista el calor, agregar 1 ½ onzas de Amarula y 3 onzas del café, y revolver suavemente hasta fundir ambos ingredientes. Luego agregar 2 cucharaditas de azúcar. Para finalizar, decorar con espuma o crema de leche, y salsa de chocolate a gusto.

Kilimanjaro

(para 1 persona)

Ingredientes

- Amarula

- Vodka Grey Goose

- Jarabe de goma

- Té de berries

- Hielo

Preparación

Dejar una copa flauta en el congelador y reservar. Luego, en una coctelera, agregar 1 onza de Amarula, 1 ½ onza de vodka Grey Goose, ½ onza de jarabe de goma y 2 onzas de té de berries. Agregar 5 cubos de hielo. Batir durante 1 minuto y servir en la copa.