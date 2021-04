Incontinencia Urinaria: ¿Estaré usando el producto adecuado?

El principal síntoma de la Incontinencia Urinaria es el escape de orina cuando no estamos en el baño, generalmente no se reconoce como algo preocupante y hemos normalizado el “hacernos pipi”, al toser, estornudar o realizar algún esfuerzo. Los especialistas indican, que, aunque sea una gota nos debe poner en alerta de que algo está sucediendo.

1 de 4 mujeres tiene incontinencia, ya que tenemos mayor prevalencia a esta condición, por estar expuestas a múltiples factores que debilitan nuestro piso pélvico; principal responsable de la contención de orina.

Hay momentos claves en los que se puede presentar la incontinencia urinaria, en primer lugar, el embarazo, pre y post parto, el climaterio y luego como consecuencia del envejecimiento. En todas las etapas hay factor denominador, la debilidad de la musculatura del piso pélvico, se comienza a perder su fuerza y es más difícil poder contraerlo dejando espacio a los escapes de orina.

El pasar de los años aporta con lo suyo, al llegar al climaterio o menopausia se suma la baja de estrógenos y luego se comienza a alterar la capacidad de la vejiga, por lo que no es difícil encontrar mujeres cercanas a los 60 años con una incontinencia moderada a fuerte, donde las primeras gotas se transformaron en escapes periódicos y la elección de un buen producto es fundamental.

¿Estoy usando el producto adecuado?

Cuando nos enfrentamos a la incontinencia moderada o fuerte, lo primero que viene a cabeza es el uso de los clásicos e incómodos pañales, pero sabias que no todas las personas que sufren incontinencia moderada a fuerte necesitan usarlos.

Dichos productos son adecuados para quienes tienen movilidad reducida o necesitan asistencia de un tercero para sus quehaceres diarios. Hoy en el mercado existe una gran variedad donde elegir, destacan por su comodidad los Pants que resultan ser la mejor y a veces desconocida opción.

Diego Silva, Product Manager de TENA www.tena.cl, marca reconocida en la categoría, comenta, "un alto porcentaje de personas que sufren incontinencia urinaria y que tienen movilidad e independencia, usan pañales para adultos, producto que no es el óptimo considerando los principales atributos buscados como seguridad ante una descarga (absorción), discreción y comodidad. El producto ideal es Pants, ropa interior desechable que entrega seguridad y discreción, es mucho más cómodo que un pañal tradicional".

Ana Carolina, bordea los 70 años y cuenta su experiencia, “fue muy fuerte verme al espejo literalmente en pañales, empecé usando toallas para la menstruación buscando que no hicieran bulto, era un desastre, me debía cambiar muchas veces, tenía temor a que no resistieran la cantidad de ‘pipi’ y lo peor es que sentía que el olor me seguía ¡Opte por pañales en el día y en la noche, me limité en mi vestimenta, usaba solo cosas holgadas y reconozco que muchas veces preferí quedarme en casa antes de tener que exponerme a no tener donde cambiarme el pañal.

Mi piel también se vio afectada e irritada con el roce. Comencé a buscar en internet y encontré los pants, no tenía nada que perder…pedí asesoría en línea, por suerte manejo la tecnología, y encontré uno para mí, volví a sentirme segura y cómoda”.

Desde TENA nos comentan que, entre la familia de los Pants o ropa interior desechable, que la marca ofrece hay distintos tipos, uno para incontinencia moderada, otro para incontinencia alta que es unisex, con mayor capacidad y absorción un diseño especial para la noche y pensando en las mujeres están los TENA Discret Negros, añadiendo color, diseño y un corte bajo la cintura.

¿Cómo elegir un Pants?

La ropa interior desechable destaca por la comodidad en quienes la usan, principalmente es la opción para personas con incontinencia urinaria que necesitan un mayor grado de protección y otros productos que no sean los pañales de adultos, porque interfieren en su día a día e incluso en su autoestima. TENA ofrece una máxima absorción que dará seguridad en cada momento gracias a su gel súper absorbente que gelatiniza los líquidos en segundos y neutraliza los olores. Es tan fácil de poner como la ropa interior habitual y para retirarla solamente se debe jalar el producto de los extremos laterales, pero ¿Cómo elegirla?

Cuando llegamos a la góndola del supermercado, la farmacia o visitamos las tiendas on line, hay aspectos que no se deben dejar pasar, Mónica Venegas, Kinesióloga de Piso Pélvico y directora de Cirep (www.cirep.cl) comenta. "A la hora de optar por un Pants hay que fijarse primero en el grado de incontinencia urinaria, de ellos va a depender el tipo de absorción que se necesite, la mayoría de los empaques traen algún símbolo que con íconos como gotitas entregan información para apoyar al consumidor. Otro tips importante es el peso corporal para escoger el tamaño adecuado. Lo beneficioso de este tipo de protección es que simulan la ropa interior entregando comodidad y no influyendo en elecciones de vestuarios u otros que resultan de gran importancia para nuestros pacientes".

La categoría de la incontinencia ha evolucionado, se han traspasado varias barreras, conjugando temas prácticos con bienestar, siempre cuidando los atributos básicos de protección, seguridad y absorción de los productos e incorporando otros elementos como cintura baja, tela suave, discreción y colores, que van dejando atrás a los típicos pañales y dando paso a novedades como los PANTS.

Silvia Reyes, cuenta “A los 65 años uno aún se siente muy joven para usar este tipo de productos, pero cuando es necesario se agradece encontrar algo que se ajuste a las necesidades, definitivamente los pañales no estaban diseñados para mí. Descubrí los PANTS Negros, la mejor opción, los encontré buenísimos, firmes, no se marcan al ser como un calzón y también son cómodos y prácticos”.