Intervenir una zapatilla en blanco

Paula 1238. Sábado 4 de noviembre de 2017.

65 alumnos trabajaron en duplas durante tres semanas, sobre el modelo de lona de la marca estadounidense. Usaron todo tipo de materiales: desde spray, hasta tachas, flores artificiales y cables. Después de que dentro de la carrera de Diseño Gráfico fueran seleccionados 12 trabajos finalistas, un jurado tuvo la misión de elegir los ganadores. Concordancia, originalidad, creatividad, calidad y oficio fueron las variables consideradas por Daniella Hartley, product manager de Keds; Alejandra Amenábar, decana de la Facultad de Diseño de UDD; María José Williamson, directora de pregrado Plan Común Santiago, de la misma universidad; Majo Arévalo, directora del sitio Viste La Calle; y Francisca Urroz, periodista de revista Paula. El tercer lugar recayó en dos equipos.

Primer lugar (en la foto): Antonia Stephan y Loreto García se inspiraron en el dúo australiano de música electrónica de las gemelas Olivia y Miriam Nervo. Usaron pintura negra, cables en tonos flúor, pulseras luminosas y lentejuelas.

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Segundo lugar: la cultora del arte cinético Matilde Pérez fue la referente de Cristóbal Larraín y Ricardo Infante, quienes usaron pequeños módulos geométricos de cuerina con los que armaron una trama.[/caption]

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Tercer lugar: inspiradas en la Reina Isabel II, Daniela Meyer y Gracia Nally eliminaron los cordones y forraron a mano con terciopelo las zapatillas, a la que, además, incorporaron flores de cinta.[/caption]

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Tercer lugar: tachas, terciopelo texturizado, tela escarchada y cuerina emplearon Macarena Izurieta y Antonia Rencoret, quienes escogieron a Lady Gaga.[/caption]