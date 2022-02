Las andanzas de Venus y Marte durante el 2022

Durante el primer semestre de este año tendremos a dos planetas personales en amplia cercanía: Marte y Venus. Se trata de dos cuerpos celestes que representan nuestra voluntad y nuestro deseo, respectivamente, y que afectarán la manera en cómo estamos percibiendo los vínculos y cómo podemos hacer de lo que es importante para nosotras, una realidad.

Venus es el planeta regente de Tauro y Libra, lo que en astrología se reconoce como un planeta de energía yin, es decir, que va hacia adentro y no hacia afuera. Su poder de atracción nos conecta con lo que nos genera goce y confort, y se relaciona con la armonía estética, pues nos muestra lo que nos parece bello, lo que valoramos en la vida.

Marte por su lado, es el planeta regente de Aries y de Escorpión, una fuerte energía yang, esa que va hacia afuera y hacia perseguir lo que se desea. Este planeta representa la energía de nuestra voluntad y la manifestación de nuestro poder personal además de nuestra forma de conectar con nuestras pasiones y sexualidad.

Este 2022 ambos planetas estarán muy cerca. Y cuando estos dos cuerpos celestes se unen, todo lo que refiere a ellos se enfatiza: el trabajo con nuestros vínculos, la creación de nuevas cosas y la conexión con lo sexoafectivo se ven enfatizados y encuentran una manera armónica de expresarse.

Durante febrero, marzo y abril, vamos a experimentar nuevas formas de conectar con lo que queremos. Nos abriremos paso a conocer nuevos caminos, a nuevos vínculos y a entender qué es lo que nos gusta, lo que nos atrae y lo que queremos lograr luego de tanto cuestionamiento durante los últimos meses.

Esta semana en particular comenzaremos a sentir la conjunción de estos planetas en el signo de Capricornio, espacio de la rueda zodiacal que se ha visto en mucha actividad durante los meses de diciembre y enero por el paso de Venus y Mercurio retrógrados. Hemos vivido una reconfiguración respecto a nuestras propias metas, ambiciones y logros. Es posible que nuestro propio camino de vida haya vivido un quiebre o que hayamos cortado vínculos que ya no nos sirven para nuestra autorealización.

La primera conjunción de Venus y Marte -que se dará el 16 de febrero-, nos llama a crear algo nuevo. Capricornio es el arquitecto del zodíaco, que entiende todas las variables necesarias para poder hacer que algo se plasme concretamente en la realidad. Estos dos planetas en esta posición son por excelencia los grandes trabajadores del zodíaco, ambiciosos y deseosos de crear cosas que perduren en el tiempo.

Es un gran momento para lanzar proyectos y darle forma a nuevas relaciones. Utiliza esta conjunción para establecer metas claras respecto a lo que quieres hacer, para formalizar vínculos sexoafectivos, para poder establecer pasos firmes en tu camino y, especialmente para darte cuenta de lo que es importante para ti.

Manifiesta con disciplina, con tesón y con mucha responsabilidad lo que quieres crear en tu vida. Con el apoyo de los amantes cósmicos, es posible que encontremos nuevas parejas que nos lleven a crear relaciones que perduren y que nos ayuden a entender la importancia de la responsabilidad sexoafectiva.

¿Qué quieres en una relación de pareja? ¿En una amistad? No hay medias tintas en Capricornio, un signo regido por Saturno, el gran padre del tiempo que se responsabiliza de darle un orden al cosmos. No es tiempo para juegos, sino para cosas serias. Revisa y observa en qué lugares no te estás honrando y sé capaz de poner límites sanos con el favor de esta energía.

Si estás de cumpleaños durante estas semanas, verás abrirse un camino de novedad y estructura en tu propia vida. Utiliza los dones de Marte y Venus para hacer que tu año sea lo que tú deseas vivir.