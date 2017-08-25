Mukul: un secreto en Nicaragua

Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.

Hace cuatro años, el lugar donde se emplaza este exclusivo resort-boutique, era una tupida selva tropical. Una barrera natural que escondía el acceso hacia una paradisiaca playa de arena blanca encalada en Guacalito de la Isla, sector ubicado en Costa Esmeralda, a 128 km de Managua, la capital nicaragüense. Hoy, en esa selva convive, además, la infraestructura de Mukul ("secreto" en tzotzil, una lengua maya) un santuario del relajo que permite conectarse con la naturaleza y cuyo impacto ambiental ha sido mínimo: para su construcción, en lugar de cortar los árboles, se trasplantaron más de 1.500 especies, entre ellos un guanacaste de 500 toneladas y 150 años de antigüedad. Todas las maderas utilizadas provienen de bosques sostenibles, con las que también se hizo el mobiliario. Esta cuidada visión de sustentabilidad es de su dueño, el mega empresario Carlos Pellas y su esposa Vivian Fernández, reconocidos filántropos fundadores de Aproquen, fundación nicaragüense sin fines de lucro que atiende a pacientes quemados y con labio y paladar hendido.

[caption id="attachment_77025" align="alignnone" width="1009"]

Tras un gran portón que se abre a los huéspedes, se descubre la reserva de 1.670 hectáreas donde se emplaza Mukul.[/caption]

Con 35 lujosos alojamientos, cada uno con piscina privada incluída –23 bohíos, bungalows construidos en plena selva y 12 villas, casas con acceso directo a la playa–, la filosofía de Mukul sigue la consigna de "lujo sin complicaciones", donde su decoración, fabricada por artesanos locales, la diligente atención de su personal y el sinnúmero de actividades disponible ofrecen una experiencia inolvidable y para todos los gustos. Hasta aquí llegan adictos al golf a jugar en su campo de 18 hoyos, surfistas dispuestos a desafiar las olas del Pacífico y amantes de la naturaleza para recorrer sus 12 km de senderos inmersos en la selva, donde se puede observar su flora y fauna, que incluye monos, iguanas y un centenear de aves –como el Guardabarranco, símbolo nacional–, además de participar en el programa de conservación de tortugas golfinas que Mukul ha implementado para proteger a esta amenazada especie. Pero también hasta aquí llegan quienes quieren relajarse en su spa, catalogado como uno de los mejores del mundo por la revista Travel + Leisure.

El sello de oro de la experiencia en el resort está dado por su cocina que cuenta con 5 restoranes donde, además de especialidades internacionales, se reversionan los sabores nicaragüenses con toques contemporáneos. Se surten solo de agricultores locales, los pescados y mariscos se seleccionan de la pesca diaria de la zona y las carnes provienen de ganado local alimentado solo con pasto.

Ya sea en pareja o en familia, la visita a este lugar es obligada si se quiere experimentar el rústico lujo de una Centroamérica que se enorgullece de mostrar sus raíces. www.mukulresort.com

Una de las consignas de la cocina de Mukul es surtirse de ingredientes locales, donde abundan frutas y verduras como remolacha, aguacate y pitaya, protagonistas en preparaciones dulces y saladas.

Langosta con salsa de pimentones (para 4 personas)

120 g mantequilla blanda

6 cucharaditas de hierbas picadas finas (perejil, ciboulette y albahaca)

4 colas de langostas

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para la salsa de pimentones:

2 cucharadas de aceite de oliva

2 pimentones rojos, grandes, sin semillas y en trozos

1 cebolla en trozos

2 dientes de ajo

1 cucharada de páprika

1 taza (240 ml) de caldo de pescado

1 taza (240 ml) de crema

Verduras salteadas para decorar

1. En un bol colocar la mantequilla y hierbas, mezclar y colocar en un trozo de papel plástico, enrollar y congelar.

2. En una superficie lisa colocar las colas de langosta y con un cuchillo bien afilado abrir en mitades sin llegar al otro extremo. En una lata de horno colocar las colas, rociarlas con el aceite y sazonar con sal y

pimienta. Hornear 12-15 minutos a temperatura media o hasta que la carne esté cocida. Retirar del horno y colocar trozos de la mantequilla de hierbas reservada, encima de cada cola.

3. Mientras tanto preparar la salsa de pimentones. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar los pimentones, cebolla, ajo, páprika y cocinar 10 minutos. Agregar el caldo y crema y llevar a ebullición,

cocinar 2 minutos más. Retirar del fuego, transferir a la licuadora y licuar hasta formar una salsa homogénea; colar.

4. En platos individuales distribuir la salsa de pimentones encima de las colas de langosta y decorar con las verduras.

Atún marinado con frutas sobre emulsión de palta y salsa de chipotle (para 4 personas)

200 g de atún fresco, en cubos pequeños

150 ml de salsa de soya

2 cucharaditas de aceite de sésamo

2 cucharaditas de miel

1 palta grande, sin carozo, pelada y picada gruesa

1 cucharada de cebolla picada, fina

½ cucharada de cilantro

1 limón, su jugo

150 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta fresca

3 cucharadas de mayonesa

1 ají chipotle en conserva o 1 cucharada de pasta de ají

Frutas (piña, melón, sandía, pitaya u otras) en cubos de 1 x 1 cm

Brotes y semillas de sésamo para decorar

1. En un bol colocar el atún, salsa de soya, aceite de sésamo y miel, mezclar y dejar marinar 1 hora en el refrigerador.

2. En la licuadora colocar la palta, cebolla, cilantro, jugo de limón y licuar hasta mezclar. Con el motor de la máquina funcionando agregar de a poco el aceite de oliva hasta formar una emulsión. Sazonar sal y pimienta. Reservar.

3. En el recipiente de la procesadora vertical o minipimer colocar la mayonesa y ají, procesar hasta forma una salsa homogénea.

4. En platos individuales distribuir en el centro la emulsión de palta reservada, luego colocar encima los cubos de atún marinado y frutas. Decorar con los brotes, semillas de sésamo y salsa de chipotle.

[caption id="attachment_77027" align="alignnone" width="917"]

El ron Flor de Caña es el destilado nacional con el que se preparan variedad de cócteles para dar la bienvenida a los

huéspedes.[/caption]

Mousse de chocolate (para 4 personas)

500 g de chocolate amargo, picado

75 g de mantequilla

150 g de azúcar

8 huevos

1 cucharada de gelatina sin sabor disuelta en agua tibia

Láminas finas de chocolate para decorar

Trozos pequeños de brownies con polvos de oro para decorar

Migas de galletas de chocolate para decorar

1. En un bol derretir el chocolate y mantequilla a baño maría, agregar las yemas y revolver bien hasta mezclar. Retirar del calor una vez derretido.

2. En una olla colocar el azúcar y agua fría hasta cubrir, cocinar a fuego bajo hasta disolver el azúcar. Aumentar el calor y cocinar, hasta formar un almíbar ligero. Retirar del fuego y dejar entibiar.

3. En otro bol grande colocar los huevos y batir con batidora eléctrica hasta que estén espumosos. Incorporar el almíbar, gelatina disuelta y seguir batiendo, luego agregar la mezcla de chocolate y batir hasta integrar. Refrigerar.

4. Al momento de servir, en platos individuales distribuir al centro un poco de mousse, encima intercalar láminas de chocolate y más mousse en forma decorativa. Decorar con los trozos de brownies y migas de galletas. Servir de inmediato.

Nicaragua es el mayor productor de cacao de América Central, cuyas plantaciones datan de hace más de 3 mil años. Es con sus finos granos que la marca artesanal Momotombo fabrica un delicado chocolate que se usa en las cocinas de Mukul.

Filete de pargo frito con puré de betarraga y salsa virgen (para 4 personas)

Para el puré de betarragas:

1 cucharada de aceite de oliva

2 betarragas medianas, cocidas con cáscaras, peladas y en trozos

2 cucharadas de miel

1 taza (240 ml) de jugo de naranja

Sal y pimienta

Para la salsa virgen:

4 tomates medianos, sin semillas y en cubos pequeños

1 cebolla morada, picada fina

1 cucharada de alcaparras picadas

1 cucharada de aceitunas verdes picadas

100 ml de aceite de oliva

Para el pescado:

4 cucharadas de harina

4 filetes de pargo, róbalo u otro pescado, con piel

4 cucharadas de aceite de oliva

Verduras cocidas para decorar

1. Preparar el puré de betarragas. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar las betarragas y saltear 2 minutos; añadir la miel, jugo de naranja y cocinar 15 minutos hasta reducir el líquido. Sazonar con sal y pimienta y transferir a la licuadora y licuar hasta formar un puré suave y homogéneo. Reservar al calor.

2. Preparar la salsa virgen. En un bol colocar todos los ingredientes, sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.

3. Preparar el pescado. En una fuente extendida colocar la harina y sazonar con sal y pimienta. Pasar los filetes por la harina y sacudir para eliminar el exceso.

4. En un sartén de teflón calentar el aceite a fuego medio, agregar los filetes por el lado de la piel y cocinar 3-4 minutos por lado o hasta dorar.

5. En platos individuales distribuir la salsa virgen reservada, encima colocar un filete de pescado y acompañar con el puré de betarraga y decorar con las verduras.