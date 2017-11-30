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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Noche buena

    Días de fiesta, de placer y, sobre todo, de comidas deliciosas. Aquí, una propuesta de platos fríos para ser preparados el día anterior y tan solo finiquitar detalles al momento de servir. Para que el banquete navideño sea solo disfrute y nada de estrés.

    Por 
    Paula Minte / Fotografía: Carolina Vargas / Producción: Camila Letelier / Recetas: Alejandra Cerda
    Cocina91

    Paula 1240. Sábado 2 de diciembre de 2017. Especial Navidad.

    Tártaro de trucha y betarragas (para 6 personas)

    Ingredientes:

    2 betarragas cocidas, peladas y en cubos pequeños

    1 cucharadita de sésamo tostado

    2 cucharadas de aceite de oliva

    Sal y pimienta

    3 peras asadas con piel

    200 g de trucha, en cubos pequeños

    1 cucharada de aceite de sésamo

    3 cucharadas de jugo de limón

    2 cucharadas de cilantro, picado fino

    Pasos:

    1. En un bol colocar la betarraga, sésamo, aceite de oliva, sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.

    2. Pelar 2 peras, cortar en cubos de 1 cm y transferir a un bol. Agregar la trucha, aceite de sésamo, jugo de limón, cilantro, sazonar con sal y pimienta y mezclar bien.

    3. En copas individuales distribuir la betarraga reservada y encima la mezcla de trucha. Servir decorado con una lámina gruesa de pera asada.

    Quiches de zapallo, tocino y ricotta (para 6 unidades)

    Ingredientes:

    300 g de zapallo, en trozos pequeños

    1 cucharada de aceite de oliva

    Sal y pimienta

    1½ tazas (210 g) de harina

    100 g de mantequilla

    1 taza (240 ml) de leche

    2 huevos

    100 g de tocino, picado fino

    200 g de queso ricotta

    1 cucharadita de hojas de tomillo y ramitas de tomillo para decorar

    Pasos:

    1. Precalentar el horno a temperatura media. En una lata de horno colocar el zapallo, rociar encima el aceite y sazonar con sal y pimienta. Hornear 20 minutos o hasta que el zapallo esté asado, pero no blando. Dejar entibiar y cortar en cubos de 1 cm; reservar.

    2. En un bol colocar la harina y mantequilla, verter 3 cucharadas de agua fría y con los dedos mezclar bien hasta formar una masa lisa y homogénea. Si fuese necesario verter más agua o un poco más de harina. Cubrir con la masa la base y lados de 6 moldes individuales redondos, pinchar con un tenedor y hornear hasta dorar ligeramente. Reservar.

    3.En otro bol colocar la leche, huevos y batir hasta incorporar. Sazonar con sal y pimienta, mezclar y reservar.

    4. Sobre los moldes reservados distribuir el zapallo reservado, ricotta, tocino y espolvorear el tomillo. Verter encima la mezcla de leche reservada y hornear hasta cuajar. Retirar del horno y dejar entibiar. Desmoldar y decorar con tomillo. Esta receta se puede hacer el día anterior y calentar a último minuto o servir frío.

    Al igual que la salsa agridulce que acompaña a los rollos orientales, su relleno –salmón, queso crema, apio y nueces– también se puede preparar el día anterior. Un par de horas antes de la cena, hacer los envueltos con papel de arroz previamente hidratado en agua caliente.

    Rollos orientales de papel de arroz (para 4 personas)

    Ingredientes:

    Para la salsa:

    1/4 taza (60 ml) de vinagre blanco

    1/4 taza (50 g) de azúcar

    1/4 taza (60 ml) de salsa de soya

    1 cucharada de salsa de ostión

    Para el relleno:

    1 paquete (227 g) de queso crema, a temperatura ambiente

    150 g de salmón ahumado picado

    1/4 taza de apio picado fino

    3 cucharadas de albahaca, picada fina

    4 cucharadas de nueces, picadas

    2 tazas (480 ml) de agua tibia

    10 hojas de papel de arroz

    Sésamo negro para espolvorear

    Paso:

    1. Preparar la salsa. En una olla colocar el vinagre, azúcar, salsa de soya y llevar a ebullición. Reducir el fuego a bajo y cocinar 15-20 minutos o hasta que tenga la consistencia de una salsa. Retirar del fuego y agregar la salsa de ostión; mezclar. Dejar enfriar y reservar.

    2. Preparar el relleno. En un bol colocar el queso crema, salmón, apio, albahaca y nueces; mezclar y reservar.

    3. En otro bol colocar el agua tibia y remojar una hoja de papel de arroz. Sobre un paño húmedo extender la hoja, colocar 2 cucharadas de la mezcla reservada y enrollar. Repetir el mismo procedimiento con el resto de las hojas y mezcla de queso crema. Cortar cada rollo en mitades, espolvorear con el sésamo y servir acompañados de la salsa reservada. El relleno se puede hacer el día anterior y el mismo día se hacen los rollitos y se guardan entre paños húmedos en el refrigerador.

    Ensalada de arroz negro (para 4 personas)

    [caption id="attachment_86535" align="alignnone" width="948"]

    Ingredientes:

    1 taza de arroz negro, cocido y frío

    3/4 taza de hojas de cilantro

    1/2 taza de cranberries  deshidratados

    1/2 cebolla morada, picada fina

    1/4 taza de cebollín, picado fino

    1 palta, en cubos pequeños

    1/2 taza de castañas de cajú

    1 taza de queso feta, desmenuzado

    Para el aliño:

    1/3 taza (80 ml) de aceite de oliva

    2 cucharadas de vinagre de vino

    1 cucharada de jugo de naranja

    1 cucharada de ralladura de naranja

    1 cucharadita de azúcar

    1 cucharada de mostaza Dijon

    Sal y pimienta

    Pasos:

    1.

    En un bol grande colocar el arroz, cilantro, cranberries, cebolla, cebollín, palta, castañas de cajú y queso feta; mezclar y reservar.

    2.

    Preparar el aliño. En un bol pequeño mezclar todos los ingredientes para el aliño y sazonar con sal y pimienta. Verter sobre el arroz y mezclar bien. Servir. El arroz se puede hacer el día anterior y armar la ensalada a último momento.[/caption]

    [caption id="attachment_86536" align="alignnone" width="948"]

    Brownie con pistachos.[/caption]

    Jamón glaseado con naranja y mostaza (para 12 personas)

    Ingredientes:

    ¼ taza de mostaza Dijon

    ¼ taza de miel

    ¾ taza de mermelada de naranja

    2 cucharadas de jugo de limón

    2 cucharadas de ralladura de naranja

    ½ taza (120 ml) de coñac

    1 cucharada de jengibre en polvo

    Sal y pimienta

    1 trozo de 3 kilos de jamón pierna

    2 cucharadas de romero fresco

    Pasos:

    1. Precalentar el horno a temperatura media. En un bol colocar la mostaza, miel, mermelada, jugo de limón, ralladura de naranja, coñac, jengibre y sazonar con sal y pimienta; mezclar bien y reservar.

    2. Forrar una lata de horno con papel aluminio. Secar bien el jamón con papel absorbente y colocarlo sobre la lata. Con un cuchillo hacer cortes en forma de diamantes sobre el jamón. Luego pincelar con ½ taza de la mezcla anterior reservada y espolvorear encima el romero. Tapar con papel aluminio y hornear 2 horas. Retirar el jamón del horno y eliminar el papel aluminio. Subir el horno a temperatura media-alta y pincelar con más mezcla de mermelada reservada. Volver el jamón al horno, hornear 20 minutos más o hasta dorar e ir pincelando con el resto de la mezcla de vez en cuando. Retirar del horno y dejar enfriar. Se puede hacer el día anterior y guardarlo en el refrigerador.

    Mientras se hornea, lo mejor es ir pincelando el jamón cada cierto tiempo con la mezcla de mermelada, mostaza y naranja para que este se mantenga húmedo y con una corteza acaramelada.

    [caption id="attachment_86533" align="alignnone" width="818"]

    Almendras confitadas con canela.[/caption]

    Mousse de mantequilla de maní y chocolate (para 6 personas)

    Ingredientes:

    110 g de queso crema a temperatura ambiente

    ½ taza de mantequilla de maní

    Pizca de sal

    ½ taza de azúcar flor

    ¾ taza (180 ml) de crema fría

    1 taza de frutillas picadas finas + 3 frutillas lavadas y en mitades para decorar

    120 g de galletas de chocolate, picadas finas

    Pasos:

    1. En un bol colocar el queso crema, mantequilla de maní, sal y azúcar flor, batir con batidora eléctrica hasta que la mezcla esté espumosa y homogénea. Verter revolviendo de a poco la crema. Reservar.

    2. En vasos individuales colocar 1 cucharada de frutillas picadas, luego distribuir las galletas y encima la mousse reservada; refrigerar. Al momento de servir decorar con las frutillas en mitades.

    Un postre rápido de preparar, cuya mezcla de chocolate, mantequilla de maní y frutillas lo hacen irresitible para los paladares de grandes y chicos. El toque dulce perfecto para cerrar la velada.

    Más sobre:CocinaEspecial Navidad

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