Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
Recetas simples, ricas y confiables para lucirse con la familia en la noche de Navidad, sin estrés ni mayores complicaciones.
Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
Cremoso, sabroso y fácil de preparar, funciona muy bien acompañado de tostadas o galletas tipo crackers.
Ingredientes (para 8 personas)
- 300 g de queso de cabra untable
- 1 taza de albahaca
- ½ taza de tomates deshidratados
- ½ taza de crema
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Hidratar los tomates deshidratados, idealmente de un día para otro, en agua fría.
- Poner todos los ingredientes en la procesadora y moler hasta obtener una pasta homogénea.
- Servir decorado con tomates deshidratados.
Dato: Si no alcanzaste a hidratar los tomates con anticipación, puedes cubrirlos con agua recién hervida y dejarlos reposar entre 10 y 15 minutos. Luego escúrrelos bien antes de usarlos.
__
Rollo de queso crema y frutos secos
Un aperitivo llamativo y simple de preparar, que funciona perfecto con tostadas o galletas.
Ingredientes (para 8 personas)
- 210 g de queso crema
- 60 g de almendras (u otro fruto seco)
- 60 g de pistachos sin cáscara (u otro fruto seco)
- 2 cdas. de miel
- Papel film o papel mantequilla
Preparación
- Picar los pistachos y almendras hasta que queden en trozos pequeños.
- Mezclar los frutos secos con la miel.
- En un bol aparte, agregar la mitad de esa mezcla al queso crema y mezclar bien.
- Colocar el queso crema con la mezcla sobre un papel film formando un rollo alargado y envolverlo. Refrigerar en el congelador entre 25 y 30 minutos para que tome firmeza.
- Pasado ese tiempo, cubrir el rollo con la mezcla de frutos secos restante, presionando con los dedos para que se adhieran. Refrigerar hasta el momento de servir.
Dato: Puedes sumar cranberries picados a la mezcla de frutos secos: aportan un toque dulce y ese color rojo que siempre funciona en una mesa de Navidad.
__
Bruschetta de frutillas y queso azul
Fresca, vistosa y con un contraste de sabores que siempre sorprende.
Ingredientes (para 6 personas)
- 1 taza de frutillas cortadas en láminas
- ½ taza de queso azul
- 1½ tazas de berros
- 2 cucharadas de ciboulette cortado fino
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 baguette
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Cortar la baguette en láminas diagonales y tostar en el horno con un poco de aceite de oliva hasta que estén doradas y crocantes.
- En un bol, mezclar las frutillas, los berros, el queso azul desmenuzado, el ciboulette, la pimienta y el aceite de oliva.
- Disponer una porción de la mezcla sobre cada tostada y terminar con un poco de sal.
__
Rollitos de ricota y zapallito italiano
Un aperitivo fresco y liviano, ideal para equilibrar la mesa con algo verde y fácil de comer con la mano. Se puede preparar con anticipación y servir frío o a temperatura ambiente.
Ingredientes (para 4 personas)
- 3 zapallitos italianos
- 250 g de ricota
- 70 g de queso mozzarella
- 2 cucharadas de menta picada
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Tomillo, sal y pimienta a gusto
Preparación
- Laminar los zapallitos italianos en cortes muy delgados.
- Disponer las láminas en una lata para horno previamente aceitada, agregar tomillo y pimienta.
- Hornear a 180 °C durante 5 minutos, solo hasta que estén flexibles.
- Escurrir la ricota y mezclar con la mozzarella rallada y la menta. Salpimentar.
- Colocar una porción de la mezcla sobre cada lámina de zapallito y enrollar.
Dato: Para lograr láminas parejas y fáciles de enrollar, el zapallito se puede cortar con mandolina o pelador de verduras. Así quedan más delgadas y se cocinan de manera uniforme.
