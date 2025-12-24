SUSCRÍBETE POR $1100
    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Recetas simples, ricas y confiables para lucirse con la familia en la noche de Navidad, sin estrés ni mayores complicaciones.

    Por 
    Equipo Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Cremoso, sabroso y fácil de preparar, funciona muy bien acompañado de tostadas o galletas tipo crackers.

    Ingredientes (para 8 personas)

    • 300 g de queso de cabra untable
    • 1 taza de albahaca
    • ½ taza de tomates deshidratados
    • ½ taza de crema
    • Sal y pimienta a gusto

    Preparación

    1. Hidratar los tomates deshidratados, idealmente de un día para otro, en agua fría.
    2. Poner todos los ingredientes en la procesadora y moler hasta obtener una pasta homogénea.
    3. Servir decorado con tomates deshidratados.

    Dato: Si no alcanzaste a hidratar los tomates con anticipación, puedes cubrirlos con agua recién hervida y dejarlos reposar entre 10 y 15 minutos. Luego escúrrelos bien antes de usarlos.

    __

    Rollo de queso crema y frutos secos

    Un aperitivo llamativo y simple de preparar, que funciona perfecto con tostadas o galletas.

    Ingredientes (para 8 personas)

    • 210 g de queso crema
    • 60 g de almendras (u otro fruto seco)
    • 60 g de pistachos sin cáscara (u otro fruto seco)
    • 2 cdas. de miel
    • Papel film o papel mantequilla

    Preparación

    1. Picar los pistachos y almendras hasta que queden en trozos pequeños.
    2. Mezclar los frutos secos con la miel.
    3. En un bol aparte, agregar la mitad de esa mezcla al queso crema y mezclar bien.
    4. Colocar el queso crema con la mezcla sobre un papel film formando un rollo alargado y envolverlo. Refrigerar en el congelador entre 25 y 30 minutos para que tome firmeza.
    5. Pasado ese tiempo, cubrir el rollo con la mezcla de frutos secos restante, presionando con los dedos para que se adhieran. Refrigerar hasta el momento de servir.

    Dato: Puedes sumar cranberries picados a la mezcla de frutos secos: aportan un toque dulce y ese color rojo que siempre funciona en una mesa de Navidad.

    __

    Bruschetta de frutillas y queso azul

    Fresca, vistosa y con un contraste de sabores que siempre sorprende.

    Ingredientes (para 6 personas)

    • 1 taza de frutillas cortadas en láminas
    • ½ taza de queso azul
    • 1½ tazas de berros
    • 2 cucharadas de ciboulette cortado fino
    • 2 cucharadas de aceite de oliva
    • 1 baguette
    • Sal a gusto
    • Pimienta negra a gusto

    Preparación

    1. Precalentar el horno a 180 °C.
    2. Cortar la baguette en láminas diagonales y tostar en el horno con un poco de aceite de oliva hasta que estén doradas y crocantes.
    3. En un bol, mezclar las frutillas, los berros, el queso azul desmenuzado, el ciboulette, la pimienta y el aceite de oliva.
    4. Disponer una porción de la mezcla sobre cada tostada y terminar con un poco de sal.

    __

    Rollitos de ricota y zapallito italiano

    Un aperitivo fresco y liviano, ideal para equilibrar la mesa con algo verde y fácil de comer con la mano. Se puede preparar con anticipación y servir frío o a temperatura ambiente.

    Ingredientes (para 4 personas)

    • 3 zapallitos italianos
    • 250 g de ricota
    • 70 g de queso mozzarella
    • 2 cucharadas de menta picada
    • 4 cucharadas de aceite de oliva
    • Tomillo, sal y pimienta a gusto

    Preparación

    1. Laminar los zapallitos italianos en cortes muy delgados.
    2. Disponer las láminas en una lata para horno previamente aceitada, agregar tomillo y pimienta.
    3. Hornear a 180 °C durante 5 minutos, solo hasta que estén flexibles.
    4. Escurrir la ricota y mezclar con la mozzarella rallada y la menta. Salpimentar.
    5. Colocar una porción de la mezcla sobre cada lámina de zapallito y enrollar.

    Dato: Para lograr láminas parejas y fáciles de enrollar, el zapallito se puede cortar con mandolina o pelador de verduras. Así quedan más delgadas y se cocinan de manera uniforme.

