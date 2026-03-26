Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

Cuando Carolina Galvani era niña y visitaba las granjas de su Brasil rural, veía vacas pastando en grandes extensiones, terneros junto a sus madres y animales que parecían tener una vida digna.

Años más tarde, al descubrir las granjas industriales -donde los animales están confinados en jaulas diminutas sin apenas ver la luz del sol-, el impacto fue profundo. “La diferencia entre esos mundos era brutal. Desde entonces, la idea de que los animales merecen más espacio y libertad ha sido central en mi vida”, afirma.

Esa convicción la llevó a fundar Sinergia Animal, organización internacional presente en países del sur global como Chile, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Tailandia e Indonesia, además de reconocida por octavo año consecutivo como una de las de mayor impacto por Animal Charity Evaluators.

De infiltrarse en mataderos a negociar con empresas

Antes de fundar Sinergia Animal, Carolina estudió Economía en la Universidad Estadual de Campinas y luego viajó a Londres para cursar un máster en Periodismo Internacional. Allí, una agencia de investigación necesitaba una voluntaria para un proyecto en Portugal. Era su primera infiltración en granjas industriales. “Sentía miedo. Las investigaciones encubiertas requieren mantener la calma mientras documentas mucha crueldad”, cuenta. Pero tenía un propósito: cambiar las cosas.

Trabajó 12 años como periodista de investigación para Greenpeace y World Animal Protection, cubriendo historias en más de 30 países. Hasta que un día decidió dar un paso más: no bastaba con denunciar, había que negociar soluciones. Eso la ha llevado a sentarse frente a ejecutivos de gigantes como JBS, McDonald’s y Nestlé. Salas donde históricamente han predominado los hombres. “Mi foco es llegar fuerte y preparada. Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”, dice.

– ¿Has sentido que debes demostrar algo extra por ser mujer?

– “En Sinergia Animal, la mayoría de las políticas corporativas las hemos negociado mujeres. Rechazo la idea de que este rol debería darse a hombres por ser supuestamente más efectivos. Nuestros resultados demuestran lo contrario”, asegura.

Al fundar Sinergia Animal en 2017, Carolina tuvo una visión clara: enfocarse en el llamado sur global, los países que suelen quedar fuera del progreso de Europa o Norteamérica. “Volví a Brasil y fue doloroso darme cuenta de lo atrás que estábamos. Allá había avances, legislación, políticas corporativas. Acá en Latinoamérica estas conversaciones apenas comenzaban”, señala.

Su condición de mujer latina influyó en esa visión. “Me conecta con las realidades de nuestra región. Los desafíos, pero también la resiliencia y creatividad de nuestras sociedades. Creo firmemente que podemos lograr reformas significativas para los animales”, afirma.

De la estrategia corporativa al activismo

Shammy Coello tiene 18 años de experiencia al mando en rubros masculinizados como la minería, energía y finanzas, y un año como directora general de Sinergia Animal LATAM. “Lideré proyectos complejos y desarrollé herramientas valiosas: estrategia, gestión, liderazgo. Pero empecé a preguntarme para qué quería usarlas realmente”, confiesa. Cuenta que siempre conectó con los animales. “Fue una decisión consciente: llevar lo aprendido en el mundo empresarial a la protección animal”, señala.

Hoy aplica esas herramientas en cada campaña de la organización. “El activismo a gran escala requiere estrategia. Planificamos con objetivos claros, métricas e indicadores. La diferencia es que el objetivo no es la rentabilidad, sino reducir el sufrimiento animal”, explica.

Sobre liderar siendo mujer, reflexiona: “En espacios dominados por hombres, muchas veces debemos demostrar nuestra capacidad más de una vez. Pero cada vez más mujeres redefinimos el liderazgo: desde la colaboración y la visión estratégica, no solo desde la autoridad tradicional”.

Shammy describe las negociaciones como un proceso de abrir diálogos. “Muchas empresas hablan de sostenibilidad, pero no todas incluyen el bienestar de los animales. Mostramos por qué el trato que les damos debe ser parte de esas políticas”, argumenta.

Un movimiento de mujeres

En Sinergia Animal, todas las directoras son mujeres. Carolina lo explica: “Una de nuestras primeras políticas fue priorizar mujeres para el liderazgo. Históricamente las oportunidades han sido más limitadas para nosotras. El mismo movimiento por los animales es impulsado en gran parte por mujeres, entre el 70% y 80% de quienes apoyan estas causas lo somos. Tiene sentido que el liderazgo refleje esa realidad”.

¿Por qué las mujeres lideran mayoritariamente esta lucha? Carolina reflexiona: “Las mujeres tienden a reportar mayor empatía, pero también el entorno influye: las niñas suelen criarse más atentas al cuidado y la vulnerabilidad. Es biología y cultura. Pero la empatía no es exclusiva de mujeres, muchos hombres también son defensores compasivos”.

Ese liderazgo femenino ha sido poderoso para los animales, dice. “Trabajo cada día con mujeres valientes y determinadas, que hacen un trabajo emocionalmente exigente con profesionalismo y compasión. Rodearme de ellas me inspira y recuerda que el cambio es colectivo”, señala.

Sus referentes: Jane Goodall, “que en una ciencia dominada por hombres siguió su intuición y transformó nuestra comprensión de los animales”. Y su madre. “Me enseñó coraje y una forma de feminismo en la práctica. Me enseñó a creer que era tan capaz como cualquier otra persona”, cuenta.

Esa convicción —que las mujeres pueden liderar, negociar y transformar realidades— está en el corazón de Sinergia Animal. Los resultados, dicen ambas, hablan por sí mismos: a la fecha más de 160 compromisos corporativos libres de jaulas para gallinas ponedoras y sobre 26 para mejorar las condiciones de cerdos en la industria.