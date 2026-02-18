Crema de choclo y albahaca con camarones

Receta para 4 personas.

Ingredientes:

400 g de choclo desgranado.

50 g de cebolla picada en brunoise (cuadritos).

50 g de mantequilla.

200 ml de crema de leche.

12 camarones sin cáscara.

6 hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva, sal, pimienta y merquén a gusto.

Preparación:

1. Saltee la cebolla con un poco de aceite de oliva. Cuando esté

dorada agregue el choclo.

2. Cocine a temperatura baja y añada sal, pimienta y mantequilla.

3. Cuando el choclo esté cocido incorpore la crema de leche. Espere a que esta alcance punto de ebullición y apague el fuego.

4. Enfríe y agregue la albahaca. Licúe.

5. Pase la crema por un colador fino y reserve.

6. En otra sartén saltee los camarones con aceite de oliva y aliñe con sal y merquén.

7. Caliente unos minutos, sirva la crema en un plato hondo y disponga una porción de camarones en el centro.