Crema de choclo y albahaca con camarones
Esta receta mezcla ingredientes de temporada con un toque marino para un sabor completamente veraniego.
Receta para 4 personas.
Ingredientes:
400 g de choclo desgranado.
50 g de cebolla picada en brunoise (cuadritos).
50 g de mantequilla.
200 ml de crema de leche.
12 camarones sin cáscara.
6 hojas de albahaca fresca.
Aceite de oliva, sal, pimienta y merquén a gusto.
Preparación:
1. Saltee la cebolla con un poco de aceite de oliva. Cuando esté
dorada agregue el choclo.
2. Cocine a temperatura baja y añada sal, pimienta y mantequilla.
3. Cuando el choclo esté cocido incorpore la crema de leche. Espere a que esta alcance punto de ebullición y apague el fuego.
4. Enfríe y agregue la albahaca. Licúe.
5. Pase la crema por un colador fino y reserve.
6. En otra sartén saltee los camarones con aceite de oliva y aliñe con sal y merquén.
7. Caliente unos minutos, sirva la crema en un plato hondo y disponga una porción de camarones en el centro.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.