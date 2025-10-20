SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

De acuerdo al último Censo, un 11,5% de la población en Chile se identifica como perteneciente a un pueblo originario y más de la mitad son mujeres. Esta es parte de una serie de entrevistas que rescatan la voz de mujeres aymara -el pueblo más numeroso después del Mapuche-. Todas ellas son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara.

Por 
Entrevistas y textos: Almendra Arcaya y Pilar Navarrete
Fotografía: Carolina Vargas y Lydia González

“Si yo hubiese estudiado”, elucubra en voz alta Gloria Mamani Vilches (45), “yo habría sido contadora. Pero si eso hubiese pasado, jamás me habría convertido en la artesana que soy hoy. Siempre me gustó estudiar, pero a uno le toca lo que le toca y a mí me tocó ser la primera mujer de nueve hermanos, así que fui como una segunda mamá. Ayudé a criarlos, los vi crecer, tal vez por eso no resentí tanto dejar mis estudios y ponerme a trabajar. Como mayor le cedí ese lugar a mis hermanos. Gracias a Dios todos terminaron su cuarto medio”, reflexiona hoy, mientras observa el libro más importante que le regaló su mamá a cambio: su telar.

Si dejó la escuela en sexto básico, calcula al ojo, debió ser alrededor de los ocho años, en su natal Quelga, cuando su mamá le enseñó a hilar. “Todos los días yo la acompañaba a pastorear y ella siempre iba con el hilado, torciendo mientras caminábamos. Así, cuando el animal come, tú te sientas y aprovechas de tejer”, repite emulando la voz de su madre, la artesana aymara Margarita Vilches (76).

A los nueve años Gloria tejió un cintillo y a los diez una faja. A los once aprendió a hacer piezas más grandes, como una talega para llevar su almuerzo a la escuela o una frazada para arropar su cama. Y cumplidos los trece, siguiendo la tradición aymara, tejió su primer aksu, con lana de alpaca de color café, “que guardo como una reliquia aunque ya no me entre”, bromea. Era como si su camino estuviera trazado, dice hoy. Al igual que su madre, se convertiría en una joven y experta tejedora: la única entre seis hermanas.

Fotografía: Carolina Vargas y Lydia González

Hay dos saberes del buen tejer, dice Gloria, que lleva consigo desde entonces. “Hacerlo bien aunque te demores, porque el cocido es trama por trama y no vaya a ser que uno sacrifique terminaciones por andar apurado. Y que para aprender hay que equivocarse, sin temor a perder lana”, enumera, pese a todas las veces que se las tuvo que ingeniar para hacerla cundir. “Primero tejía una maqueta a una escala bien chiquitita. La revisaba punto por punto, que todo estuviera bien hechito, y me lanzaba a hacer la pieza en su tamaño original. Así me enseñó mi mamá y así fui agarrando confianza”, recuerda.

Tanta, que al cumplir los catorce sintió el deseo de diferenciarse. “Me acuerdo que miraba las fajas de mi mamá y no me gustaban los colores. Los encontraba muy apagaditos y yo quería que el color saltara, así que un día ella me agarró y me dijo: hácelo de tu manera, como a ti te guste”, recuerda Gloria. Esa simple frase, dice hoy, la impulsó a explorar con total libertad. “Empecé a elegir mis propios colores, los que a mí me gustaban, y si no estaban los hacía tiñendo con las hierbas. Si hacía una ljilla, por ejemplo, para probar cosas nuevas le modificaba un lado, el otro, le cambiaba el punto. Solita me corregía; esta orilla quedó mal, voy a probar de otra forma, esto no me la puede ganar, y así, siempre probando cosas nuevas”, cuenta.

Ese mismo año se trasladaron a vivir a Pozo Almonte, donde Gloria consiguió un trabajo a tiempo completo como empleada doméstica, pero nunca dejó de pastorear. “Hasta el día de hoy, esa es la forma que yo tengo de encontrar inspiración. Ir al campo, observar los animales; un corderito, un llamo, los patos, sus colores y sus texturas, el verde de los árboles chiquititos que se pierden en el horizonte”.

Fotografía: Carolina Vargas y Lydia González

No había terminado de criar a sus hermanos cuando supo que estaba embarazada. Tenía diecinueve años, sería una madre soltera y vivía en la casa de su papá. “En ese momento decidí dejar mi trabajo y dedicarme por completo a mi artesanía. El tejido fue mi escuela, pero también una puerta hacia la libertad. Dejar de ser apatronada, ver crecer a mi hijo, eso no tiene precio”, reflexiona hoy.

En eso estaba, tejiendo chales y ruanas que vendía como pan caliente, cuando conoció a Walter, su compañero de vida, quien le regaló dos hijos y una certeza. “Cuando me emparejé y me integré a la agrupación de su familia, el Taller Artesanal Achauta, recién ahí yo me hice consciente de todo lo que sabía. Era de las más jovencitas, pero mientras otros recién aprendían a torcer y compartían un telar, yo recolectaba palos para hacerme un telar propio de cuatro estacas”.

El verdadero reconocimiento, asegura Gloria, tardaría años en llegar, el año 2011, cuando Fundación Artesanías de Chile golpeó a su puerta. “Cuando conocí la fundación, automáticamente me entró el bichito por el sello”, confiesa entre risas, refiriéndose al Sello de Excelencia a la Artesanía que otorga anualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El primer año lo intentó con una talega en larte; es decir, con unos ojitos en las orillas, que Gloria tejió con lana de alpaca natural en tres tonos, hilados y torcidos por sus propias manos, pero perdió. El segundo año postuló una faja kimsa churu, hecha con lana de alpaca y un animal en el centro tejido en tres colores, pero tampoco ganó. Tuvo que volver a su niñez, a ese primer cintillo que tejió a los nueve años, para obtener el sello a la tercera. Lo tejió en dos telares, de estaca y de cintura, con pura kisa natural; un café oscuro, un café claro y un mostaza suave, que obtuvo al teñir con hierba de zipotula. Justo en el medio, en blanco y negro, tejió la palma. Gracias a ese reconocimiento, dice hoy, conoció por primera vez Santiago. Tenía 38 años.

“Cuando recibí esa llamada me di por satisfecha. Después de años postulando a ferias y a fondos estaban reconociendo mi trabajo, dándole un valor a mis conocimientos. ¡Si incluso llegaron a felicitarme a la casa!”, dice con cierto pudor, mientras le da las últimas terminaciones a la pieza que eligió hacer para esta convocatoria. Una faja de alta complejidad que tejió con lana de alpaca industrial en cuatro kisa, que implicó torcer, teñir y torcer otra vez cada uno de los cuatro colores que utilizó, hasta conseguir un hilo tan fino como uniforme.

“Aprovechando que había lana buena y en hartos colores, me di el lujo de hacer la pieza que yo quería, tal y como me la imaginaba, sin escatimar en tiempo ni en recursos”, se sincera. Total, agrega, “cualquier cosa yo le pregunto a mi mamita, que vive conmigo y me acompaña siempre en el taller. Aunque ya no puede tejer y ha ido perdiendo poco a poco la memoria, para mí ella será siempre la voz de la consciencia. La razón de mi sabiduría. La joven experta de la que yo aprendí”.

__

  • Este testimonio es parte del libro Herederas de Isluga, publicado en 2021 por Fundación Artesanías de Chile (@artesaniasdechile), que recopila 18 historias de artesanas Aymara de la Región de Tarapacá. Todas ellas comparten una sabiduría donde se funde su relación con la naturaleza y sus ritmos vitales: son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara. Por el valor de estas historias, estos testimonios son rescatados por Paula.cl.
Más sobre:ArtesaníasMujeresAymaraPueblos originariosIndígenasArtesanías de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

3.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial
Chile

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector
Negocios

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Mundo

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales
Paula

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

Los entretelones de Vota por la Niñez