Javiera Sarratea: lo natural de mi pelo

Paula 1236. Sábado 7 de octubre de 2017.

¿Cómo es tu rutina diaria?

Me levanto muy temprano, hago ejercicio, comienzo a trabajar en mi casa y llego a la oficina cerca del mediodía. Ahí estoy hasta tarde, dedicada por completo a feriaferió (www.feriaferio.cl).

¿Cómo describirías tu pelo?

Antes de teñirme, mi pelo era muy dócil y fácil de manejar. Se acostumbraba a todo y prácticamente no necesitaba cuidado. Ahora que lo tengo decolorado y teñido, el pelo sufre mucho, así que me gusta cuidarlo con productos que protejan e hidraten.

¿Cómo cuidas tu pelo?

Decolorar y teñir el pelo exigen cuidados especiales. Uso productos sin sulfatos ni parabenos, para mantener el color. También uso aceite de coco, que aplico la noche anterior al lavado del pelo. Además, evito las altas temperaturas de la plancha, el ondulador y el secador de pelo.

¿Qué buscas en un producto para el pelo?

Lo primordial es que no sea agresivo con mi pelo. EverPure de L'Oréal Paris no contiene sulfatos ni parabenos, y además me gustan los productos con ingredientes naturales, como el aceite de Goji, que es

perfecto para fortalecer y reparar el pelo teñido.

¿Por qué prefieres productos veganos, que no contengan ingredientes o derivados de origen animal?

Creo que actualmente las personas prefieren y buscan productos que generen el menor impacto posible en el medioambiente. Antes no era fácil encontrar productos veganos en Chile, pero hoy afortunadamente es posible encontrar productos como EverPure de L'Oréal Paris.

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El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.[/caption]

Everpure repair & defend

Sistema cuidado del color para el cabello tinturado. Su fórmula enriquecida con aceite de goji repara

profundamente el cabello y lo protege de los agresores del color. Cabello más fuerte, resistente y con un color vibrante. Descubre más en www.lorealparis.cl