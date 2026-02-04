SUSCRÍBETE POR $1100
    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Paulina Cepeda Hernández es chinchinera y creadora de Mi Plan Favorito, un proyecto musical que cruza oficio tradicional e infancia desde el trabajo colectivo.

    Por 
    María Jesús Sandoval

    Hay trayectorias que se narran como ascensos: etapas claras, hitos visibles, validaciones progresivas. Y hay otras —muchas, cuando se trata de mujeres— que se construyen a contrapelo, sostenidas más por insistencia que por reconocimiento.

    La historia de Paulina Cepeda Hernández pertenece a este segundo grupo. No por falta de talento ni de disciplina, sino porque amar el oficio de chinchinera siendo mujer suele implicar habitar espacios que no fueron pensados para una.

    En su vida, la música no apareció como un proyecto estratégico. Estuvo antes, desde su infancia. En su casa se cantaba y bailaba, la música circulaba como una forma de estar juntos.

    Cuando tomó su propio camino, comenzó en la danza. Aprendió mirando, escuchando y equivocándose. Pero en 2006 se produjo un punto de inflexión: mientras se movía entre educación, danza y comparsa, surgió la necesidad de ir más allá del evento puntual y construir algo que permaneciera.

    Así nació una escuela carnavalera. Junto a un equipo diverso, Paulina asumió lo que implica sostener un proyecto en el tiempo: pensar repertorios, coordinar personas, acompañar procesos largos.

    En ese mismo recorrido llegó al oficio de chinchinera. Entrar ahí no fue solo aprender un instrumento, sino aprender a moverse en un territorio donde la legitimidad no siempre se concede con facilidad. El chinchín se carga en el cuerpo y se toca en la calle. Es un oficio históricamente masculino, aprendido en la práctica y sostenido en el tiempo. Para Paulina, ser chinchinera implicó permanecer: volver una y otra vez, ocupar el espacio y sostener el oficio.

    El plan favorito

    Aunque la infancia siempre fue parte del proyecto de Paulina, todo se profundizó al convertirse en madre. En ese momento el trabajo con niños se volvió uno de los ejes más consistentes de su trayectoria.

    Y lo que la llevó a formar ‘Mi Plan Favorito’: un proyecto que encontró en la música una forma de hacer colectiva la infancia. Recupera repertorios latinoamericanos —foxtrot, cueca, vals, chinchín y tonada— como un recorrido por juegos y recuerdos que no apelan a la nostalgia, sino a la continuidad.

    Tras años de trabajo con familias y comunidades, ese mismo impulso derivó en ‘Cultivando esperanza’, un disco recientemente lanzado que amplía el proyecto hacia una obra de mayor alcance y que cuenta con colaboraciones de artistas como Gepe, Daniel Muñoz y Sigrid Alegría.

    El álbum se construyó desde el trabajo colectivo y propone mirar la infancia desde el cuidado de los ciclos vitales, la diversidad de ritmos y la relación con el entorno. Este nuevo trabajo representa, en palabras de Paulina, una revitalización de la presencia de Mi Plan Favorito en la escena musical infantil y familiar, y una reafirmación de su compromiso con contenidos que aporten valor real a quienes los reciben.

