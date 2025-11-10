OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Paula

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    A propósito de Fiebre de Baile, donde una concursante de talla grande ha sorprendido por su talento y presencia escénica, esta columna cuestiona por qué seguimos asociando el movimiento con la delgadez y la salud con una talla determinada.

    Carolina MelcherPor 
    Carolina Melcher

    Cuando se habla de “hábitos saludables”, es común pensar en una alimentación equilibrada, dormir bien, reducir el estrés, dejar el cigarro, moderar el alcohol y movernos. Y es en este último punto donde quiero detenerme.

    ¿Se han fijado que cada vez que alguien habla de “moverse” o de “cuidar la salud”, la imagen mental que se activa automáticamente es la de un cuerpo delgado, tonificado, atlético, hegemónico? No uno diverso. No un cuerpo gordo. Y eso no es casualidad. Es el reflejo de una sociedad profundamente pesocentrista y gordofóbica, donde incluso el sistema de salud ha contribuido a instalar la idea de que la salud tiene una forma, una talla y, por supuesto, un índice de masa corporal.

    A propósito del programa Fiebre de Baile de Chilevisión, en su temporada actual se ha visto un poco más de diversidad corporal entre sus participantes. Una de ellas, Catalina, destaca por su talento, técnica y expresión corporal. Lo que más me ha sorprendido no es su habilidad —que salta a la vista—, sino la reacción del público en redes sociales: la sorpresa ante el hecho de que una persona de talla grande pueda bailar con tanta destreza, agilidad y presencia escénica.

    ¿Por qué sigue pareciéndonos tan extraño que alguien gordo se mueva bien? ¿Por qué nos cuesta tanto asociar el movimiento con el placer, la expresión o la salud, y no solo con la apariencia?

    Hace unos días conversé sobre este mismo tema con Camila Carrasco, profesora de educación física, entrenadora y juez internacional de gimnasia rítmica, además de practicante de yoga. Camila habita un cuerpo grande, y mientras hablábamos —como dos personas cansadas de ver las mismas reacciones y los mismos prejuicios—, me compartió su experiencia con una mezcla de serenidad y firmeza.

    “Desde niña escuché que, según las tablas de IMC, yo era obesa. Crecí creyendo que mi cuerpo estaba mal y que debía corregirlo con dietas y culpa. A lo largo de los años, la gente ha asumido que, por tener un cuerpo gordo, no estoy sana, que no me muevo o que soy floja. Esa mirada duele y pesa, porque invisibiliza el esfuerzo, la disciplina y el amor que pongo en el movimiento. Con el tiempo, y gracias al yoga, entendí que mi cuerpo no es un obstáculo: es mi casa, mi herramienta, y merece respeto y cuidado más allá de su forma o tamaño.”

    Su reflexión nos muestra que aún vivimos en una sociedad que evalúa la capacidad de movernos o practicar deporte según la apariencia del cuerpo. Y esa mirada no solo es injusta, sino profundamente estigmatizante.

    Desde mi trabajo como nutricionista, lo veo a diario. Personas que llegan frustradas, cansadas, con la autoestima desgastada por años de juicios, diagnósticos apresurados y comentarios “bien intencionados”. Personas que han escuchado una y otra vez que “solo necesitan fuerza de voluntad”, que “no se mueven lo suficiente” o que “su cuerpo es el reflejo de sus hábitos”.

    Pero la salud no puede leerse en una balanza. Tampoco en una talla de pantalones.

    Muchas de estas personas se mueven, bailan, entrenan, caminan, disfrutan de su cuerpo, pero el sistema las invisibiliza. El sistema solo ve el número. Esa mirada, que pretende ser objetiva, termina ejerciendo una forma de violencia. Porque cuando se reduce la salud a un cálculo o a una etiqueta, se pierde la mirada humana.

    No es casual que la ciencia también haya comenzado a cuestionar este enfoque.

    Un importante estudio publicado en 2022 mostró que mejorar los hábitos —moverse más, dormir mejor, alimentarse con conciencia, reducir el estrés— actúa como un factor protector para la salud en cualquier tamaño corporal. El mensaje es claro: los hábitos saludables benefician a todas las personas, sin importar la forma o el peso de su cuerpo.

    En lugar de juzgar por la apariencia, podemos averiguar antes de asumir. Preguntar a todos los pacientes —delgados, de cuerpo medio o de cuerpos grandes— cómo son sus hábitos, cómo duermen, si se mueven, cómo se sienten con su cuerpo. No dar por hecho que alguien está sano por ser delgado, ni que está enfermo por tener un peso alto.

    Porque cuando dejamos de asumir y empezamos a preguntar, nos podemos sorprender.

    Y ese es un ejercicio que nos corresponde, sobre todo, a quienes trabajamos en salud. Porque cada vez que diagnosticamos sin escuchar, o recomendamos sin empatía, contribuimos a que las personas se alejen del sistema que debería cuidarlas. Pero cuando tratamos con respeto, curiosidad y sensibilidad, podemos acompañar procesos mucho más reales y sostenibles.

    Porque al final, si la salud no incluye respeto, empatía y dignidad, no es salud. Y ojalá que algún día dejemos de sorprendernos porque una persona gorda baila bien, corre rápido o se mueve con gracia. Ojalá que llegue el día en que el movimiento no tenga talla, ni la salud tenga forma.

    Más sobre:SaludVida sanaFiebre de BaileCata DaysCuerpos grandesGordofobiaBaile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El plan de segunda vuelta de Jara que Darío Quiroga compartió con la Democracia Cristiana

    “La ausencia del Estado se traduce en impunidad y muerte”: tres alcaldes oficialistas piden al gobierno tomar medidas ante inseguridad

    Mario Marcel sigue los pasos de Carolina Tohá y reaparece para respaldar a una candidata al Congreso

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Funcionarios de INJUV se toman oficinas a nivel nacional: acusan “precarización laboral” y piden salida del director

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    Rating del domingo 9 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El plan de segunda vuelta de Jara que Darío Quiroga compartió con la Democracia Cristiana
    Chile

    El plan de segunda vuelta de Jara que Darío Quiroga compartió con la Democracia Cristiana

    “La ausencia del Estado se traduce en impunidad y muerte”: tres alcaldes oficialistas piden al gobierno tomar medidas ante inseguridad

    Mario Marcel sigue los pasos de Carolina Tohá y reaparece para respaldar a una candidata al Congreso

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
    Negocios

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    ¿Educar o administrar el fracaso?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    La calculadora de la Sub 17: ¿Qué resultados le sirven a la Roja para clasificar a la siguiente fase del Mundial?

    La agresión de figura de River Plate a un hincha de Boca Juniors tras la derrota en el Superclásico

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”
    Cultura y entretención

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

    La intensa agenda de Pedro Fontaine, uno de los actores chilenos más versátiles del momento

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza
    Mundo

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?
    Paula

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM