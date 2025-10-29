SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Gracias a su pasión por el conocimiento y su compromiso con la infancia, Evelyn Cordero creó Fundación Arrebol, una iniciativa pionera que busca transformar la educación desde la evidencia científica. Su objetivo: derribar neuromitos, formar docentes y tender puentes reales entre neurociencia y aula, para que aprender sea un derecho para todos.

Por 
Mujer Impacta

Evelyn Cordero nació en Santiago, en el seno de una familia humilde, hija de una madre y un padre que, aunque tomaron caminos separados, le entregaron amor y valores sólidos. Su infancia transcurrió entre juegos en la calle; escondidas, pinta y tombo. “Soy de la generación que jugábamos en la calle y que, de hecho, nos tenían que entrar en algún minuto”, dice con nostalgia. Pasaba tardes completas en la casa de su abuela, bajo un parrón lleno de damascos, compartiendo pan con mermelada. “Tengo el privilegio de haber tenido una infancia feliz. Lo pasé tan bien, jugábamos horas y horas. Esos recuerdos los atesoro, porque hoy los niños no viven eso. Me da mucha pena que las nuevas generaciones no tengan esa vivencia”.

Desde pequeña también aprendió el valor de la educación gracias al ejemplo de su madre, una mujer esforzada que, a pesar de no haber terminado la enseñanza media en su minuto, inculcó en sus hijos el amor por el estudio. “Mi mamá siempre decía que no hay nada que heredar salvo la educación. Era rigurosa con que estudiáramos. Leía mucho y nos hacía leer. Nosotros leíamos porque mi mamá leía”, dice.

Años después, Evelyn acompañó a su madre a terminar su enseñanza media: “Yo ya era profesional y le ayudé a estudiar para que pudiera dar exámenes libres. Fue una experiencia hermosa. Nos juntábamos todos los lunes a repasar contenidos, y ella se aprendía las ecuaciones, la historia, todo. Cuando terminó cuarto medio, fue un orgullo inmenso”. Lo hizo, en parte, porque para ella el estudio y esta posibilidad de acceder al conocimiento era lo más valioso que había y lo mejor que les podía dar a sus hijos. “Todos mis hermanos somos profesionales, la primera generación de profesionales de la familia”, cuenta con orgullo.

Evelyn se formó como profesora de educación básica y desde el comienzo entendió que su camino estaría ligado al conocimiento. “No hay un año de mi vida, desde que empecé la universidad hasta hoy, en que no haya estado estudiando algo”, confiesa. Su trayectoria académica es amplia: postítulos en matemáticas y psicopedagogía, tres magísteres —en educación, ciencias biológicas y neurociencia—, y un doctorado en neurociencia. “Tengo una fascinación por el estudio. Aprender me encanta, todo me llama la atención. Y mientras más sabes, más entiendes que hay tanto aún por conocer”, dice.

Pero su búsqueda no se trató solo de acumular títulos, sino de comprender profundamente cómo aprendemos. “En mi formación profesional como docente no me habían habilitado para esa pregunta tan relevante: ¿cómo aprendemos?”, explica. Esa inquietud la llevó a pasar de la sala de clases al laboratorio, de enseñar a niños a entrenar ratas para estudiar los procesos de aprendizaje desde la neurociencia. “Fue un cambio radical, pero que abrió nuevas preguntas en mí. Creo que eso de hacerse preguntas e ir detrás de las respuestas ha sido mi motivación”.

Así nació Fundación Arrebol, un espacio que busca tender puentes entre la ciencia y la educación. “Creamos Arrebol con dos propósitos: hacer divulgación científico-educativa seria y responsable, y formar a los docentes en ciencias del aprendizaje”. Comenzaron a trabajar junto a universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil para acercar los hallazgos de la neurociencia cognitiva al mundo escolar.

Evelyn explica que uno de los grandes problemas ha sido la simplificación excesiva de la neurociencia. “Nos llenamos de neuromitos en las salas de clase. Ideas falsas, como que aprendemos según un estilo visual o auditivo, o que existen las inteligencias múltiples. Todo eso es falso, y sin embargo el 90% del profesorado cree que es verdadero”. Arrebol busca desmentir estos mitos y reemplazarlos por conocimiento basado en evidencia, sin dogmatismos, fomentando la reflexión crítica en los educadores.

“Sería raro que un médico te recetara algo que hace 100 años sabemos que no funciona. Bueno, en educación pasa algo semejante: seguimos usando prácticas que no sirven”, señala. Arrebol trabaja precisamente para cambiar eso, ofreciendo programas de formación docente acreditados por el Ministerio de Educación y un simposio bianual gratuito sobre neurociencia y educación, que convoca a investigadores, profesores y estudiantes de todo el país. “Al último asistieron mil personas. Nos llena de alegría ver tanto interés, porque eso significa que hay sed de conocimiento y transformación”.

Pero el propósito final de Evelyn va más allá de mejorar las prácticas pedagógicas: es el bienestar y la equidad desde la infancia. “Si tuviéramos en cuenta la evidencia, podríamos orientar mejor nuestras decisiones en el aula y en las políticas públicas”. Le duele ver que, como país, Chile sigue al debe con su infancia: “Yo tengo una pena terrible porque siento que la infancia no nos importa. Este es un país que no cuida a los niños y niñas”.

Cita a Gabriela Mistral para resumir esa convicción: “La infancia es hoy, mañana ya es tarde. Eso debería estar tatuado en nuestro escudo nacional. Si no nos ocupamos hoy, no nos quejemos de lo que nos va a pasar mañana”.

Por eso cuando se le pregunta qué mensaje dejaría a los docentes que buscan innovar, su respuesta es contundente: “Les diría que abran espacio a la creatividad y al pensamiento crítico. Las respuestas que vamos a necesitar en este siglo dependen de esas dos cosas. La innovación educativa nace de ahí”. También refuerza que su labor puede transformar vidas, para bien o para mal. “Por eso los profesores debemos esforzarnos por ser los mejores profesionales del mundo, porque afectamos las trayectorias vitales de las personas”.

Cuando reflexiona sobre lo que significa para ella la Fundación Arrebol, se emociona: “Más que algo técnico, Arrebol es un sueño. Lo siento como un hijo. He invertido tanto tiempo, tanto cariño, tanto trabajo en sacar adelante esta idea, que cada pequeño cambio que logramos en un aula, cada profesor que se forma, cada niño que aprende mejor, se siente como una semilla que siembra esperanza en el futuro de nuestro país”.

Más sobre:InfanciaEdicaciónNeurocienciaFundación ArrebolMujer ImpactaEmprendedora social

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres
Chile

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini deja el cargo de CEO en el holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa
Mundo

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80