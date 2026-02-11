Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

En la víspera de su debut en una de las vitrinas más importantes de la industria de la moda, Nicole Brunser no llegará como la artista que alguna vez imaginó ser, ni desde su formación como diseñadora gráfica. Lo hará desde el oficio que terminó eligiendo para toda la vida: la orfebrería.

Su relación con las joyas viene desde antes de tener palabras para explicarla. Sin embargo, el camino no fue inmediato. Hace más de veinte años, tras el nacimiento de su hija y con la necesidad de reconectar con algo propio, se inscribió en cursos de orfebrería como una forma de salir de la casa. “No los solté nunca más”, asegura. Lo que comenzó como un respiro terminó convirtiéndose en vocación.

El punto de quiebre llegó cuando tuvo que elegir entre exponer su trabajo o continuar en su empleo estable dentro de una agencia de publicidad. Nicole reconoce que la decisión no fue fácil, pero gracias al fundamental apoyo de su familia pudo dedicarse a la labor que hoy pone su nombre en una de las plataformas más relevantes en cuanto a diseño se trata.

Oportunidad que tocó a su puerta de la forma más inesperada: un correo de un curador neoyorquino que le hablaba de la posibilidad de postular. Azar total del destino. Fiel al estoicismo que parece ser su mayor característica, esa misma noche envió su aplicación, pensando: “no pierdo nada intentándolo”.

Así, con prudencia y templanza, avanzó etapa tras etapa hasta que la selección fue un hecho. Solo entonces se permitió contarlo a sus seres cercanos.

Hoy, su nombre se suma al calendario del New York Fashion Week, confirmando que, a veces, los caminos más importantes no se planifican, solo se siguen.

“No soy una persona que aspire a ser millonaria o tener una gran empresa, soy feliz desarrollando mi oficio”

- Entiendo que al comienzo te costó tomarle el peso a lo que significaba llegar a la Semana de la Moda en Nueva York ¿Cómo fue el proceso de darse cuenta de la importancia de esta invitación?

Me pasa que soy una persona que no se cree mucho el cuento, entonces, cuando le conté a mi gente cercana no hice mucho revuelo al respecto. Ellos estaban mucho más felices que yo, me decían: “¿cachas la tremenda oportunidad?”, y yo le bajaba mucho el perfil. Me decían: “Date el lugar que te mereces, te están invitando por algo. Esto no es algo que le llegue a cualquier persona”.

De hecho, las piezas no las empecé a preparar hasta hace un mes y medio, cuando me di cuenta que se acercaba la fecha, que tenía que comprar pasajes y hacer las piezas. Ahí empecé a contarle a otras personas al respecto, pero es porque yo estaba esperando que en algún minuto me dijeran: “Era broma”.

- Me imagino, entonces, que nunca pensaste que algo así iba a ocurrir ¿Cuál era tu máxima aspiración con la orfebrería?

Me planteé muchas veces a lo largo de los años para dónde quería ir con esto, y la verdad es que en algún minuto llegué a la conclusión de que yo quería ser feliz haciendo lo que hago, no estresarme y a disfrutar cada pieza. No soy una persona que aspire a ser millonaria o tener una gran empresa, soy feliz desarrollando mi oficio. Hay poca gente en este mundo que tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta, cómo le gusta y al ritmo que le gusta, y me siento super afortunada de poder hacerlo así.

- Defines tu joyería como lúdica, urbana y con toques de realismo mágico. Si tuvieras que escoger una canción o personaje de ficción que encarne la esencia de tu marca ¿cuál sería?

En música soy terriblemente ecléctica. Vas a encontrar desde Juan Luis Guerra hasta Massive Attack, Maneskin y Harry Styles. Soy una majamama de música de todos los tiempos, pero algo con mucho ritmo y alegre, tipo carnaval brasileño. Un personaje que me encanta e identifico bastante es Lisbeth Salander, protagonista de la saga Millenium (La chica del dragón tatuado). También te podría decir un lugar, Macondo.

- ¿Hay algún diseñador o famoso con el que te gustaría colaborar?

Me encanta Cate Blanchett, es una actriz elegante, simple, fina. Y amo a la Tilda Swinton, ella es todo y nada a la vez, es tan simple su forma de presentarse, pero poderosa a la vez. Creo que a veces algo muy simple puede ser muy poderoso, es por eso por lo que me gusta el símbolo del corazón como lenguaje y como imagen.

El camino a Nueva York

- ¿Cómo ha sido trabajar con la marca Flying Solo?

Por primera vez he tenido que entregar el control absoluto y tratar de relajarme con eso, cosa que me cuesta, pero me preparé para todos los escenarios.

- Cuéntame de la colección que presentaras en el New York Fashion Week.

Hice una mezcla de colecciones. Llevo clásicos míos como el corazón, pero hice una pieza especial para el fashion week que es un corazón XXL. Tuve que agrandar lo que hago habitualmente porque deben ser piezas más vistosas. También me enfoqué en joyería de la línea “Zurcido” - basada en corazones zurcidos, pero que decantó en materialidades provenientes de Lago Ranco- y la línea “Venus”, que es de este año y celebra el hecho de ser mujer.

- ¿Cómo se ve tu itinerario para los días previos al desfile?

Parto primero a Miami a descansar un rato con la familia, a que me apapachen, que me hagan descansar. Llego el 14 de febrero acompañada de mi cuñada a Nueva York, ese mismo día tenemos una reunión. El 15 hay un fitting donde se prueban las cosas, se ven las modelos y peinados. El 16, además del desfile, iré al after party donde espero bailar arriba de las mesas hasta las 3 de la mañana.

- ¿Tu vestimenta para esos días seguirá tu línea tradicional o utilizarás algo en especial?

A mí me gusta que la ropa resalte las joyas, no que la joya resalte la ropa. Las chicas se preocuparon de hacerme piezas que siguieran mi estilo. Yo soy muy monocromática para vestir, blanco, negro, rojo y algunos toques de gris. Trataré de estar cómoda, abrigada y mostrar el vestuario de Chile, que tiene grandes representantes.

- ¿Tienes alguna cábala antes del desfile?

La blusa que me diseñó la Leo Musri va con unos prendedores hechos por mí, y cada miembro de mi familia hizo unos colgantes para esos prendedores, así que los voy a llevar en el pecho. Soy bien de cábalas, tengo mi anillo de la suerte que me regaló mi mejor amiga, otro que me regaló mi abuela, mis aros de la suerte. Soy bien de herencia, de cosas que representen algo para mí.

- Ya queda poco para el gran día ¿cómo te sientes respecto a vivir esta experiencia?

Super ansiosa, pero tratando de decirle a mi cerebro: “lo que hiciste ya fue suficiente”. Tratar de preocuparme de mi, hacerme las uñas, el pelo, descansar, juntarme con amigas. Llegó el momento de bajar los brazos, de decir: “Lo que está hecho, ya está hecho. Ahora entrégate al proceso”.