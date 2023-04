Pamela Donoso, la matrona de Tiktok: “Ha costado mucho erradicar los mitos en torno a la educación sexual”

Oriunda del campo, Pamela Donoso creció rodeada de animales y naturaleza. Durante su adolescencia pensó que cuando adulta se dedicaría a algo relacionado con veterinaria o la ingeniería forestal o agrícola, pero terminó por enamorarse de la salud y se inclinó por obstetricia y puericultura. Hoy ejerce como matrona en un CESFAM de la Región Metropolitana, donde trabaja hace 15 años, y a la vez también comparte sus conocimientos en TikTok (@pamefox), plataforma en la que suma más de 250 mil seguidores.

¿Cómo recibe la gente tus videos en TikTok?

Tienen un feedback bien grande. Las chicas comentan sus experiencias y hacen preguntas. Yo trato de responder todo, pero no puedo porque son muchos comentarios. A veces las mismas usuarias responden algunas preguntas y si están en lo correcto, les pongo me gusta o comento “ok, perfecto”. El público que me sigue es bien receptivo.

***

“Muchas personas no conocen que existe esta profesión o de qué se trata”, dice Pamela, y agrega: “La matrona abarca más responsabilidades en el área pública que en la privada. Es una de las carreras más antiguas del país, que comenzó con el modo partero, es decir, la atención de la mujer en labor de parto. Ahora nos dedicamos a todo el ciclo de vida de la mujer. Atendemos a los recién nacidos durante el primer mes de vida, informamos sobre paternidad responsable, métodos anticonceptivos y realizamos exámenes ginecológicos preventivos”, explica.

En tu experiencia ¿dirías que las mujeres se preocupan de realizarse exámenes ginecológicos preventivos o predomina la desinformación por falta de conocimiento?

Hay de todo. La mujer cuida de su salud más que el hombre, porque el método anticonceptivo abre el inicio de un cuidado más anticipado. En la consulta para solicitar método anticonceptivo e informarse sobre él hacemos varias preguntas y también derivamos a los profesionales que corresponden. Para muchas adolescentes, la visita a la matrona es la entrada al sistema de salud y luego se siguen chequeando con controles ginecológicos.

Entonces la matrona se convierte en alguien de confianza, esa primera profesional de la salud a la que muchas veces se acude.

Uno va conociendo el historial de las pacientes, logran tener una confianza contigo. El rol de la matrona es más que el método anticonceptivo, que el examen. Siento que es muy importante porque abordamos un área de la mujer muy íntima. En la consulta obtienes mucha más información más allá de la regla o qué método anticonceptivo usa, sino cómo está la paciente en general, si se siente adecuada en su sexualidad, si tiene algún miedo, si fue abusada. Por algún motivo las pacientes tienen tanta confianza con nosotras que nos permite obtener información relevante. Nosotras las matronas tenemos la responsabilidad de responder a esa confianza que nos tiene la paciente.

***

Dentro de la consulta a Pamela le toca atender a mayoría mujeres, ya que pocos hombres acuden a la matrona. Según explica ella, no es sabido que los hombres también pueden consultar con estas profesionales: “Pueden asistir a solicitar métodos de anticoncepción, a hacerse exámenes de transmisión sexual, pero no lo saben. A partir de los 15 años todos los adolescentes pueden acudir solos, sin sus padres o un tutor. Solo necesitan una identificación. Los consultorios suelen hacer alianzas con colegios para ir una o dos veces al año a hablar de métodos anticonceptivos, cambios secundarios sexuales, enfermedades de transmisión sexual, pero no es suficiente. Yo creo que los chicos sí quieren acudir a nosotras, pero a veces está la barrera de los padres”.

¿Suelen ser impositivos los padres que acompañan a sus hijas a consulta con matrona?

Están los dos casos. Generalmente van con la mamá —es muy raro que vayan con el papá— y ella pide que le demos anticonceptivos a la chica, pero a veces ella no ha iniciado su actividad sexual o no tiene intenciones de hacerlo. El método se va a iniciar siempre y cuando el adolescente quiera usarlo, ella es la paciente. También está la otra mamá que se opone, porque todavía existe el mito de que si una chica usa anticonceptivos va a ir con Pedro, Juan y Diego, es una creencia muy presente en la cultura, pero no es así. Creo que deberíamos darles un voto de confianza a los adolescentes que están consultarles. Los padres jamás deberían prohibirlo. De repente los papás cometen el error de decir “cuídate” o “no te vayas a portar mal”. Pero ¿portar mal en qué? Si no se tienen las herramientas para educar en esos temas, es mejor llevarlos a un profesional que les informe.

¿Es frecuente que recibas a pacientes que no quieren usar ningún tipo de protección al momento de tener relaciones sexuales porque un tercero les dijo que no era necesario?

Ha costado mucho erradicar los mitos entorno a la educación sexual y por eso se esparcen mucho más rápido que un conocimiento científico o teórico. Un ejemplo es la típica creencia de “si eyaculo afuera, no pasa nada”. Eso lo vengo escuchando desde que era adolescente y lo sigo oyendo. Y sí pasa algo, claro que puede pasar. Puede haber un embarazo o riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Se siguen esparciendo rumores porque ese tipo de información es inefectiva, pero se recibe mucho mejor porque te la dijo tu amiga, tu tía o incluso tu madre, y información es incluso más confiable que la que tú dijiste en un control.

¿Con qué otro tipo de desinformación te encuentras en la práctica?

Vuelvo al tema de los mitos. Las personas creen que si no se ve nada, si no duele nada, si no se huele algo, están sanas. Piensan que las enfermedades de transmisión sexual sí o sí van a ocasionar un síntoma evidente, pero no necesariamente es así, como con el VIH o la sífilis, que bien puede tener síntomas que se presentan en ciertas etapas y no siempre se percatan.

¿Qué recomiendas para estar alerta ante este tipo de enfermedades que muchas veces son asintomáticas?

Usar protección siempre. El uso del condón debería ser en cada una de las relaciones sexuales. Si se considera que hay un acuerdo con tu pareja de que será única y estable, lo ideal sería que cuando lograran esa estabilidad como pareja se realizaran exámenes ambas partes para descartar ETS, así tienes una relación tranquila.