Protector solar: El mejor producto anti envejecimiento

El envejecimiento es inevitable y cómo se dé en cada persona dependerá, sin duda, de factores genéticos, pero también del estilo de vida de cada uno y de los cuidados que se tomen para evitar uno prematuro, el cual se puede ver, entre otros factores, en manchas, arrugas y opacidad de la piel.

Aunque existen sérums, cremas e infiltraciones de antioxidantes que sirven para aminorar el daño celular, lo cierto es que por mucho que se invierta en estos productos, hay uno en particular que destaca por ser barato, variado y aún así muchas veces olvidado: el protector solar.

Lo dicen los expertos en dermatología y los avalan distintos estudios. En 2013, un grupo de doctores australianos liderados por Adele Greene, publicaron la investigación Pantalla social y la prevención del envejecimiento de la piel, donde revisaron durante cuatro años y medio la salud cutánea de un grupo de personas que usó protector solar a diario y lo compararon con un grupo de iguales características que no lo utilizó. De esa investigación surgieron interesantes datos, como que quienes se hicieron el hábito de proteger su piel con factor solar, mostraron un 24% menos señales de envejecimiento que quienes no lo hicieron. “El uso regular de protector solar en adultos menores de 55 años tiene beneficios cosméticos y además reduce el riesgo de cáncer a la piel”, aseguró Greene tras publicar sus conclusiones.

En 2016 un nuevo estudio patrocinado por Johnson & Johnson y liderado por un equipo de dermatólogos demostró que el uso diario de cremas humectantes con factor de protección solar 30 conseguía una mejora del 52% de los daños en la piel provocados por la exposición solar. Los principales daños que se lograban revertir era la híper pigmentación, la textura y la tonalidad de la piel.

En 2019, en tanto, investigadores del Departamento de Farmacéutica del Manipal College of Pharmceutical Sciences, de la India, dieron cuenta, en extenso, de la influencia del uso de factor solar en el envejecimiento de la piel. “Pese a que la exposición al sol es muy esencial para la síntesis de vitamina D, la exposición a los dañinos rayos UV resulta en envejecimiento prematuro, inicio de generación de especies reactivas de oxígeno y cáncer a la piel”, detallan y agregan que además la exposición a los rayos UV afecta la producción de colágeno y elastina, lo que afecta directamente a la calidad de la piel.

“La aplicación de protector solar a las zonas de la piel que están expuestas podría ayudar a la protección de la piel de los rayos UV. Los protectores solares son productos que combinan muchos ingredientes que protegen a la piel absorbiendo, bloqueando o difuminando la radiación ultravioleta”, explican sobre la importancia del producto.

Algunas personas evitan el protector solar cuando no están en la playa o en la piscina porque lo ven como un paso más en una rutina de cuidado de la piel que, por lo general, se reduce al mínimo de pasos posible. Pero como expertos y estudios dan cuenta, sostenemos que es un paso que no se debiera evitar e incluirlo no es tan difícil.

Luego de la limpieza de la piel y la aplicación de tónicos, toca aplicar sérums y, por último, la crema. Existen distintas cremas de piel que cuentan con factor solar, lo que las hace ideales para el día a día. Pero este es un producto que se tiene que reaplicar a lo largo del día, especialmente cuando estamos más horas en la calle, por lo que usar una crema de día con factor no es suficiente, hay que tener un protector solar que se pueda llevar en la cartera o mochila y que se aplique con facilidad.

Para esto hay que buscar distintas opciones y ver cuál es la que más acomoda al estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, Hawaiian Tropic cuenta con un protector con BB cream y factor 30, que se puede aplicar al mismo tiempo que aporta color al rostro. Es de textura ligera, por lo que no se siente pesado a medida que pasan las horas. Su precio es $9.990 y se vende en farmacias Salcobrand y grandes tiendas.

Por otro lado, Isdin cuenta con Fotoprotector Sunbrush, el cual aporta un SPF 50 en formato polvo, por lo que incluso si se tiene piel mixta o grasa se puede aplicar varias veces a lo largo del día. Además es muy cómodo para llevar a todas partes. Su precio es de $21.990 en farmacias y grandes tiendas.

Eucerin, en tanto, cuenta con protectores solares en formatos compactos, lo que los hacen perfectos para llevar incluso en carteras y mochilas pequeñas. Uno de los más pequeños es Sun Fluid Sensitive Protect Matificante FPS 50+, que en farmacias y grandes tiendas tiene un precio de $16.990.