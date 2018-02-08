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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Pulpo salteado al chimichurri sobre trilogía de papas nativas

    Por 
    Constanza López G. / Fotografía: Carolina Vargas / Producción: Paula Minte
    _MG_5130

    Paula 1245. Sábado 10 de febrero de 2017. Especial Amor.

    Para 4 personas

    Ingredientes

    Para el chimichurri:

    1 cucharada de romero fresco

    1 cucharada de tomillo fresca

    1 cucharada de salvia fresca

    1 diente de ajo, picado fino

    120 ml de vinagre de manzana

    120 ml de aceite de oliva

    Sal y pimienta

    Para las papas chips:

    120 g de papas nativas roja, en láminas muy finas

    800 ml de aceite de maravilla para freír

    Para las papas asadas:

    200 g de papa nativa morada, en cuartos a lo largo

    120 ml de aceite de oliva

    1/2 cucharadita de tomillo

    1 cucharada de mantequilla

    Para la emulsión de papa:

    120 g de papas nuevas, en cubos

    100 ml de leche

    80 ml de aceite de oliva

    60 g de mantequilla

    480 g de tentáculos de pulpo cocido

    Pasos

    1. Preparar el chimichurri. En un bol mezclar todos los ingredientes y sazonar con sal y pimienta. Reservar.

    2. Preparar las papas chips. En una olla profunda calentar el aceite de maravilla a fuego alto y freír hasta dorar. Con una espumadera retirar con cuidado las papas y estilar en papel absorbente. Sazonar con sal y pimienta.

    3. Preparar las papas asadas. En una fuente para horno colocar las papas, espolvorear el tomillo, agregar la mantequilla y sazonar con sal y pimienta. Hornear 40 minutos o hasta dorar. Estirar del horno y reservar.

    4. Preparar la emulsión de papas. En una olla colocar las papas y leche; cocinar a fuego medio hasta que la papa esté cocida. Transferir a la licuadora y licuar; y con la máquina funcionando agregar de a poco el aceite, hasta formar la emulsión. Sazonar con sal y pimienta.

    5. En un sartén o plancha calentar la mantequilla a fuego medio agregar el pulpo, pincelar con el chimichurri reservado y saltear hasta dorar por ambos lados.

    6. En platos individuales distribuir las papas asadas, encima colocar 1-2 trozos de pulpo sellado con chimichurri y acompañar con las papas chips. Servir decorado con la emulsión de papa.

    Más sobre:Recetapulpo1245Tierra Chiloé

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