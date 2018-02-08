Pulpo salteado al chimichurri sobre trilogía de papas nativas
Paula 1245. Sábado 10 de febrero de 2017. Especial Amor.
Para 4 personas
Ingredientes
Para el chimichurri:
1 cucharada de romero fresco
1 cucharada de tomillo fresca
1 cucharada de salvia fresca
1 diente de ajo, picado fino
120 ml de vinagre de manzana
120 ml de aceite de oliva
Sal y pimienta
Para las papas chips:
120 g de papas nativas roja, en láminas muy finas
800 ml de aceite de maravilla para freír
Para las papas asadas:
200 g de papa nativa morada, en cuartos a lo largo
120 ml de aceite de oliva
1/2 cucharadita de tomillo
1 cucharada de mantequilla
Para la emulsión de papa:
120 g de papas nuevas, en cubos
100 ml de leche
80 ml de aceite de oliva
60 g de mantequilla
480 g de tentáculos de pulpo cocido
Pasos
1. Preparar el chimichurri. En un bol mezclar todos los ingredientes y sazonar con sal y pimienta. Reservar.
2. Preparar las papas chips. En una olla profunda calentar el aceite de maravilla a fuego alto y freír hasta dorar. Con una espumadera retirar con cuidado las papas y estilar en papel absorbente. Sazonar con sal y pimienta.
3. Preparar las papas asadas. En una fuente para horno colocar las papas, espolvorear el tomillo, agregar la mantequilla y sazonar con sal y pimienta. Hornear 40 minutos o hasta dorar. Estirar del horno y reservar.
4. Preparar la emulsión de papas. En una olla colocar las papas y leche; cocinar a fuego medio hasta que la papa esté cocida. Transferir a la licuadora y licuar; y con la máquina funcionando agregar de a poco el aceite, hasta formar la emulsión. Sazonar con sal y pimienta.
5. En un sartén o plancha calentar la mantequilla a fuego medio agregar el pulpo, pincelar con el chimichurri reservado y saltear hasta dorar por ambos lados.
6. En platos individuales distribuir las papas asadas, encima colocar 1-2 trozos de pulpo sellado con chimichurri y acompañar con las papas chips. Servir decorado con la emulsión de papa.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.