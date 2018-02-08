Pulpo salteado al chimichurri sobre trilogía de papas nativas

Paula 1245. Sábado 10 de febrero de 2017. Especial Amor.

Para 4 personas

Ingredientes

Para el chimichurri:

1 cucharada de romero fresco

1 cucharada de tomillo fresca

1 cucharada de salvia fresca

1 diente de ajo, picado fino

120 ml de vinagre de manzana

120 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para las papas chips:

120 g de papas nativas roja, en láminas muy finas

800 ml de aceite de maravilla para freír

Para las papas asadas:

200 g de papa nativa morada, en cuartos a lo largo

120 ml de aceite de oliva

1/2 cucharadita de tomillo

1 cucharada de mantequilla

Para la emulsión de papa:

120 g de papas nuevas, en cubos

100 ml de leche

80 ml de aceite de oliva

60 g de mantequilla

480 g de tentáculos de pulpo cocido

Pasos

1. Preparar el chimichurri. En un bol mezclar todos los ingredientes y sazonar con sal y pimienta. Reservar.

2. Preparar las papas chips. En una olla profunda calentar el aceite de maravilla a fuego alto y freír hasta dorar. Con una espumadera retirar con cuidado las papas y estilar en papel absorbente. Sazonar con sal y pimienta.

3. Preparar las papas asadas. En una fuente para horno colocar las papas, espolvorear el tomillo, agregar la mantequilla y sazonar con sal y pimienta. Hornear 40 minutos o hasta dorar. Estirar del horno y reservar.

4. Preparar la emulsión de papas. En una olla colocar las papas y leche; cocinar a fuego medio hasta que la papa esté cocida. Transferir a la licuadora y licuar; y con la máquina funcionando agregar de a poco el aceite, hasta formar la emulsión. Sazonar con sal y pimienta.

5. En un sartén o plancha calentar la mantequilla a fuego medio agregar el pulpo, pincelar con el chimichurri reservado y saltear hasta dorar por ambos lados.

6. En platos individuales distribuir las papas asadas, encima colocar 1-2 trozos de pulpo sellado con chimichurri y acompañar con las papas chips. Servir decorado con la emulsión de papa.