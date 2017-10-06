Rollitos de canela, nueces y pasas

(para 16 unidades)

Para la masa:

38 g de levadura fresca

1 1/4 tazas (300 ml) de agua, tibia

125 g de mantequilla, derretida y tibia

2 yemas de huevo

1/2 taza de crema líquida

1/2 cucharadita de cardamomo en polvo

2 cucharaditas de extracto de vainilla

4 1/2 tazas (630 g) de harina

Pizca de sal

5 cucharadas de azúcar granulada

Aceite para aceitar

Para el relleno:

3/4 taza de pasas morenas

1/2 taza de una mezcla de frutas confitadas, en cubos pequeños

1/3 taza de nueces, picadas

1/2 taza (100 g) de azúcar granulada

1/2 taza de azúcar morena de caña (se encuentra en supermercados)

1 cucharada de canela en polvo

Para el glaseado:

3/4 taza de azúcar flor

1 cucharadita de mantequilla, a temperatura ambiente

1/4 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/2 cucharadas de agua, caliente

45 g de mantequilla, derretida

1 clara de huevo, batida con 1 cucharadita de agua para pincelar

1. Preparar la masa. En un bol colocar la levadura y el agua tibia; mezclar hasta disolver y dejar reposar 15 minutos. Agregar la mantequilla, yemas, crema, cardamomo y vainilla; mezclar hasta integrar.

2. En otro bol grande cernir la harina, agregar la sal y el azúcar granulada. Hacer un hueco al centro y añadir la mezcla anterior. Con una cuchara de madera mezclar hasta formar una masa y colocar sobre una superficie lisa enharinada. Amasar 8-10 minutos o hasta que la masa esté suave y elástica.

3. En un bol aceitado colocar la masa, cubrir con un paño de cocina o papel plástico y dejar reposar en un lugar tibio 1 hora o hasta que doble su volumen.

4. Preparar el relleno. En otro bol mezclar todos los ingredientes para el relleno y reservar.

5. Preparar el glaseado. En otro bol pequeño colocar el azúcar flor, mantequilla y vainilla; batir y agregar, de a poco el agua caliente hasta que la mezcla esté homogénea; reservar.

6. Volver la masa a una superficie lisa, amasar 1 minuto y dejar reposar 10 minutos más. Luego, uslerear la masa y formar un rectángulo de 30 x 45 x 1 cm de grosor. Pincelar con la mantequilla derretida y, con la ayuda de una espátula distribuir sobre la superficie el relleno reservado, dejando un borde de 2 cm a lo largo del rectángulo. Pincelar el borde de masa con la clara batida y enrollar por el lado más largo, sobre el relleno. Presionar el borde para sellar y, con un cuchillo cortar 16 porciones para formar los rollitos.

7. En una lata de horno enmantequillada colocar los rollitos horizontalmente con el corte hacia abajo, cubrir con papel mantequilla y dejar reposar en un lugar tibio 45 minutos o hasta que doblen su volumen.

8. Precalentar el horno a temperatura media alta. Retirar el papel, pincelar los rollitos con el resto de la clara batida y hornear 25-30 minutos o hasta que estén dorados y cocidos. Retirar del horno y dejar entibiar sobre une rejilla. Con un tenedor esparcir el glaseado reservado sobre la superficie de los rollitos, dejar enfriar y servir.