SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Sánguches peruanos en Bellavista

    El restorán La Gloria inauguró hace un poco más de un mes su cuarto local en pleno Patio Bellavista. Es el más grande hasta la fecha y el único que, además de su oferta gastronómica tradicional, cuenta con una amplia carta de cócteles. Mira acá la preparación de dos de sus combinaciones estrella.

    Por 
    Revista Paula
    chola soy

    Por Camila Sánchez B. / Audiovisual: Isabella Jacob

    Paula.cl

    Ocho sánguches y una hamburguesa recién estrenada es lo que se pude encontrar en la nueva apertura de La Gloria, una auténtica sanguchería peruana, en Patio Bellavista. Ahí siguen presentes sus clásicos como lomo saltado, chicharrón y peruvian fish, todos sobre un pan francés, brioche o ciabatta recién hecho por ellos mismos. Pero la protagonista del local promete ser otra: Chola Soy, la nueva hamburguesa angus que solo se puede encontrar en este lugar, con cebolla caramelizada, queso cheddar derretido, servido en un pan completamente negro, hecho a base de maíz peruano ($ 6.500).

    Esta es la cuarta inauguración que hace el restorán en los cinco años que lleva en Chile y se destaca por ser la más grande –con dos pisos– y por ser la única que cuenta con una variada oferta de tragos, entre ellos pisco sour ($ 4.900 en versiones tradicional, maracuyá, rocoto y chicha morada), chilcanos ($ 4.900) y cervezas cusqueñas, los cuales se pueden disfrutar hasta la madrugada.

    Mira a continuación cómo preparan dos imperdibles de su carta:

    La nueva hamburguesa Chola Soy:

    Plateada Chi-Pe: plateada cocida 10 horas a fuego lento, cebolla caramelizada, queso gouda derretido, salsa carretillera servido en pan ciabatta. ($ 6.000)

    Dónde: Patio Bellavista, Constitución 30-70, Providencia. De domingo a martes, hasta las 2 am; miércoles hasta las 3 am; de jueves a sábado hasta las 4 am.

    Más sobre:gastronomíabellavistahamburguesaSanguchería la Gloria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Debussy y Ravel protagonizan mayo en la Temporada de Cámara UC: un viaje por los grandes paisajes sonoros franceses

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión

    Experto en cobre: restricción china a ácido sulfúrico representará el 33% del costo de producción

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    Lo más leído

    1.
    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    2.
    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión
    Chile

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Debussy y Ravel protagonizan mayo en la Temporada de Cámara UC: un viaje por los grandes paisajes sonoros franceses
    Cultura y entretención

    Debussy y Ravel protagonizan mayo en la Temporada de Cámara UC: un viaje por los grandes paisajes sonoros franceses

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México
    Mundo

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Pone en peligro a muchos católicos”

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton