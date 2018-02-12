Sánguches peruanos en Bellavista

Por Camila Sánchez B. / Audiovisual: Isabella Jacob

Paula.cl

Ocho sánguches y una hamburguesa recién estrenada es lo que se pude encontrar en la nueva apertura de La Gloria, una auténtica sanguchería peruana, en Patio Bellavista. Ahí siguen presentes sus clásicos como lomo saltado, chicharrón y peruvian fish, todos sobre un pan francés, brioche o ciabatta recién hecho por ellos mismos. Pero la protagonista del local promete ser otra: Chola Soy, la nueva hamburguesa angus que solo se puede encontrar en este lugar, con cebolla caramelizada, queso cheddar derretido, servido en un pan completamente negro, hecho a base de maíz peruano ($ 6.500).

Esta es la cuarta inauguración que hace el restorán en los cinco años que lleva en Chile y se destaca por ser la más grande –con dos pisos– y por ser la única que cuenta con una variada oferta de tragos, entre ellos pisco sour ($ 4.900 en versiones tradicional, maracuyá, rocoto y chicha morada), chilcanos ($ 4.900) y cervezas cusqueñas, los cuales se pueden disfrutar hasta la madrugada.

Mira a continuación cómo preparan dos imperdibles de su carta:

La nueva hamburguesa Chola Soy:

Plateada Chi-Pe: plateada cocida 10 horas a fuego lento, cebolla caramelizada, queso gouda derretido, salsa carretillera servido en pan ciabatta. ($ 6.000)

Dónde: Patio Bellavista, Constitución 30-70, Providencia. De domingo a martes, hasta las 2 am; miércoles hasta las 3 am; de jueves a sábado hasta las 4 am.