Tiempo libre: Esta semana recomendamos una cuenta de Instagram de cocina, una heladería y una tienda de suculentas

Inspirarse en la cocina

“Hace algunos años Isidora Labarthe creó su emprendimiento de comidas preparadas y catering para celebraciones, @lavidaenlavanda, donde las cosas lindas y prácticas siempre han estado presentes al momento de cocinar. Le empezó a pasar que cuando publicaba fotos de sus recetas, eventos y de su cocina, le llegaban mensajes pidiendo el dato de donde compró las cosas. Por lo mismo –en medio de la pandemia– se le ocurrió, junto con su hermana, asociarse en un nuevo proyecto: @lavidaenlacocina, es una tienda de artículos para decorar y organizar este espacio de la casa. “Tratamos siempre de buscar cosas entretenidas, originales, útiles y a buenos precios, para que las cocinas de nuestros clientes estén organizadas y bonitas que es como a nosotras nos gusta tener las nuestras”, dice”. (Por: Patricia Morales)

Heladería Auguri Milano

“Me habían hablado mucho de esta heladería, pero no había tenido la oportunidad de conocerla hasta hace un par de fines de semana. Sus helados están hechos con fruta ciento por ciento natural, la mayoría de sus sabores no tienen leche –cosa que personalmente me encanta, porque amo los helados de agua–, e incluso algunos ni siquiera tienen agua añadida. Lo que también me encantó fue la variedad de sabores como el de limón o pistacho al agua. Mi favorito es el de frutos rojos: tiene frambuesas, moras y arándanos, que ya es una mezcla fresca y deliciosa, pero además le suman unas notas de limón. Tienen dos tiendas, en Providencia (República de Cuba 1720) y en Vitacura (Nueva Costanera 4021)”. (Por: Patricia Morales)

Para fanáticos de las suculentas

“Sempervivas Suculentas es un vivero ubicado en Vallenar, para “SuccuLovers”, como describen en su cuenta de Instagram. Venden solo en esa ciudad, pero aunque vivan en otros lugares, les recomiendo seguir esta cuenta porque tienen variedades muy originales de suculentas –se aprende mucho– y constantemente su creadora está subiendo datos y tips para cuidar este tipo de plantas. En @semperviva_suculentas”. (Por: Patricia Morales)