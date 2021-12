Rally Navideño: ¿Cómo se enfrenta el comercio a la festividad en plena crisis?

El panorama ya estaba dado desde comienzos de este 2021. Expertos adelantaban que la crisis logística se extendería incluso hasta mediados de 2022, y frente a esa realidad, el comercio tuvo que tomar sus medidas con anticipación, sobre todo en un presente con malls atochados, demanda excesiva y frenesí navideño.

Internacionalmente casos como el de Walmart ejemplifican de manera concreta qué tipo de soluciones se han tenido que implementar para hacerle frente a los retrasos de entrega y abastecimiento. La empresa estadounidense no tuvo otra opción que desembolsar grandes cantidades de dinero y contratar un servicio de fletes de buques extra para poder agilizar el proceso, uno que se ha visto afectado en todo el año pero que se podría desatar aún más en época de festividades, como Navidad y Año Nuevo.

La Cámara Nacional de Comercio esclarece que el panorama en el país es parecido al que está enfrentando el resto del mundo. Según su última encuesta, un 30% del retail no contaba con un plan específico para la Navidad, y confesaban no tener el abastecimiento necesario para la alta demanda producida en los últimos meses.

“Hay un tercio de los actores del retail que tienen problemas de estas características. Más que desabastecimiento, es un retraso que da problemas en algunas categorías específicas, como la línea de Hogar por la escasez de contenedores y retrasos de entregas en algunas líneas de vestuario por cambio de temporada. Agregado a esto, también hay que tener en cuenta la subida del dólar, el costo operacional y de importación”, explica Bernardita Silva, de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio.

Las marcas de despacho y trackeo también tienen su análisis de la situación actual. Beetrack es una empresa recientemente adquirida por DispatchTrack, la empresa líder de software-as-a-service de logística de última milla a nivel mundial, y fue nombrada como empresa líder latinoamericana en software para planificación de ruta y monitoreo de pedidos. Sin embargo, igualmente hay ciertos factores que no pueden adelantar.

“Hay varios factores a nivel mundial que escapan del control que pueda hacer cada empresa, pero en esto la logística tiene una alta capacidad de resiliencia y es capaz de adaptarse a los distintos escenarios. Lo importante es siempre mantener como prioridad ofrecer transparencia del proceso de distribución, reduciendo la incertidumbre”, explica Sebastián Ojeda, General Manager de DispatchTrack, fundador de Beetrack.

Hay líneas más sensibles a los retrasos y deficiencia de abastecimiento, tal como lo confirma la Cámara de Comercio. Ojeda también explica que Chile se caracteriza por importar mucho vestuario y tecnología, sobre todo de Asia, líneas muy importantes que podrían contar con stock limitado o plazos de entrega mayores debido a todos estos problemas. “Ante este escenario es importante tener una mirada de largo plazo, anticiparse a las ventas de fin de año, analizar su stock de productos, transparentar la información necesaria y sin traspasar los costos al cliente”, afirma.

De todas formas la crisis, en este caso, no está dada solo por el factor logístico. Las restricciones de abastecimiento también se han visto afectados por el aumento considerable de la demanda en el país, donde en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, se ha comprado un 20% más de lo que se ha comprado históricamente en esas fechas, adelantando festividades pero sobre todo funcionando como respuesta a la alta liquidez por las nuevas libertades de movimiento en pandemia, los retiros de pensiones y la ayuda estatal.

Desde Mercadolibre, aseguran que el volumen de ventas de ese tipo de productos en octubre y noviembre de este año se duplicó con respecto al período de 2020, destacando justamente un alza en productos que han tenido problemas logísticos en el comercio como el apartado Hogar y Decoración mezclado con Tecnología, como cascadas de luces y ampolletas que se prenden solas o que se conectan a través de aplicaciones en celulares.

A pesar de todos los inconvenientes, comentan que sus plataformas están funcionando con toda normalidad.

Para el caso del retail convencional, desde Ripley explican que como empresa decidieron adelantar todos sus planes logísticos para no tener problemas en Navidad. “Nos hemos preparado con meses de anticipación para que nuestros clientes encuentren todo lo que buscan en nuestras tiendas y sitio web, también los productos más demandados como los regalos infantiles y sets tipo amigo secreto, como belleza, perfumes, maquillaje y tratamiento”, aseguran.

Ellos pertenecen al 42% de empresas que sí se pudieron preparar para la crisis y que, por lo mismo, cuentan con el abastecimiento necesario, junto con el otro 28% que comentó estar con una cantidad de problemas normal para estas fechas tan ajetreadas.

¿Cómo se agiliza el proceso de compra?

En este punto, las opiniones son divididas entre los actores del retail. Si bien la tecnología ha avanzado y se ha posicionado como preferente en los usuarios por poder ajustarse a las necesidades en situación de pandemia, la realidad es que aunque un alto porcentaje del comercio sí está preparado para la demanda de las próximas semanas, no está 100% preparado para el despacho. Haciendo difícil la llegada de los productos antes del 24 de diciembre.

“Comprar online ya no es una posibilidad a pocas semanas de Navidad. El retraso en los despachos no lo hace viable, sobre todo en el contexto nacional, donde hay elecciones además el próximo fin de semana. Por lo mismo hacemos un llamado a que la gente se adelante y haga sus compras de otra forma, ya que el canal digital, dadas las condiciones, no alcanza”, dice Bernardita Silva.

Algunas de las variables que ocasionan esta crisis navideña no se pueden anticipar, pero estos mismos problemas han hecho que el mercado logístico se transforme y se adapte a la venta online. El llamado entonces es a estar atento y ver todas las alternativas posibles.

Pese al complejo escenario, desde Mercadolibre comentan que gracias a su organización pudieron tener una oferta completa de productos y además robustecer la red logística, permitiendo incluso a estas alturas del año tener envíos en menos de 48 horas a lo largo de todo Chile, y con opciones de despacho gratis sobre cierto monto de pago. Además, lo complementarán con el estreno de un sistema de atención directa para los usuarios, un portal de ayuda donde compradores y vendedores podrán contactar directamente con la empresa sin pasar por un chat robotizado.

Falabella por su parte agilizará sus procesos de compra gracias a la tecnología y el capital humano. “Este año pondremos un énfasis en experiencia de compra fácil, rápida y cómoda, aprovechando todos nuestros canales y cumpliendo con todas las medidas de prevención. Nuestra nueva app de compra Scan&Go estará disponible en Navidad, la cual permite a las personas desde su celular escanear el código de barra de los productos y pagarlo sin necesidad de pasar por la caja. También contaremos con cajas de auto atención y más personal para que todas las cajas estén totalmente operativas”.

Para Beetrack el consejo es concreto: Es importante elegir los sitios e-commerce que más garantías brinden en cuanto a plazos de entrega, condiciones de pago y la regulación, además de preocuparse de leer los reviews de otros compradores sobre el sitio web. “Se deben realizar las compras en comercios confiables y hacerlo con anticipación, no comprar más de lo necesario y verificar que las fechas de entrega de los productos se ajusten a sus necesidades”. Así, con un poco más de anticipación y organización, aún se puede conservar el espíritu navideño.