Recordamos el legado de Mauricio Russo, fundador de Casaideas - Transformadores, el webshow

Esta mañana de martes, el mundo empresarial amaneció de duelo con la noticia del fallecimiento de Mauricio Russo, cofundador de Casaideas.

El ejecutivo, de 67 años, no sólo estuvo detrás de una de las tiendas más reconocidas de Chile; también se configuró como uno de los empresarios más emblemáticos del país. No por nada era un charlista habitual en encuentros sobre emprendimiento e innovación, donde compartía la historia sobre cómo nació el concepto de Casaideas a finales de los 90: “Lo bonito no tiene por qué ser caro”.

Hoy lo recordamos en esta entrevista que dio en febrero pasado a Transformadores, el webshow, donde contó con orgullo cómo la firma estaba próxima a abrir su primera tienda en México. También habló de su frustrado desembarco en Estados Unidos, en 2011, y también del vínculo que por siempre lo uniría a la tienda de decoración, que fundó en 1993 junto a su socia Claudia Venegas:

“Estoy seguro que el día que (Claudia y yo) no estemos, obviamente nuestros gerentes van a poder llevar nuestra compañía a mejores niveles. Nosotros, que somos como los papás de este hijo, de repente lo protegemos demasiado. Capaz que vengan los gerentes y digan: ‘Hagamos otras cosas’. Hemos transformado el cariño en alma, en el alma de la compañía”.