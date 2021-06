Lanzan cursos para reinventarse en tiempos de pandemia

Hace más de un año que Sence, en alianza con Claro Chile, mantienen una estrecha colaboración para fomentar la formación digital de los trabajadores. Al respecto, Juan Santa Cruz, director del Sence, recordó que "cuando estábamos haciendo un diagnóstico respecto a en qué tenía que modernizarnos, nos dimos cuentas de que estábamos anclados, porque el fin último del servicio era capacitar, cuando en realidad nuestro verdadero propósito tiene que ser lograr que una persona que no tenga trabajo consiga uno o, si es que lo tiene, que luego de pasar por cualquiera de nuestros programas o instrumentos le sirva eso para mejorar su desarrollo futuro laboral". En este contexto, desde Sence vieron las dificultades que significaba tener disponibles sólo cursos presenciales, lo cual limitaba el entusiasmo de las personas por aprender debido a problemas de distancia y de cupos. Por lo mismo se formó la alianza con Claro Chile. "Comenzamos en enero de 2019 abriendo estos cursos en línea, eran cuatro cursos y pocos inscritos, pero hoy tenemos muchas más herramientas y más de 230 mil inscritos", dijo Santa Cruz en un webinar sobre "¿Cómo reinventarse en tiempos de crisis?", que se realizó ayer vía Facebook Live de Sence. Este año, en particular, tuvo un explosivo aumento de personas interesadas en aprender. Según el director de Sence, la pandemia motivó que más de 65 mil personas participaran de los cursos en línea, solo en abril. Menciona también que los cambios digitales, que ya se venían observando de manera paulatina, hoy se han acelerado con la crisis sanitaria. "Una empresa que estaba pensando si vender a través de canales físicos o virtuales, hoy claramente no tiene otra alternativa (que virtual) si quiere seguir operando en el contexto actual", dijo. Mientras el desempleo continúa en aumento, también existen algunos tipos de trabajo relacionados al mundo de la tecnología y la información, que van en aumento. En este contexto, desde este jueves 28 de abril se lanzan diez nuevos cursos online que no tienen costo. El único requisito para acceder a ellos es ser mayor de 18 años e ingresar a www.sence.cl para inscribirse y participar. Las nuevas opciones de capacitación, que se suman a las 34 existentes, están orientadas a potenciar las herramientas digitales, por ejemplo, enseñando a las personas a desarrollar contenido de aprendizaje digital, administrar servidores, análisis de indicadores KPI, etcétera. Sobre ello, Daniel Halpern, académico de la facultad de Comunicaciones UC y director de TrenDigital, destacó lo importante que es adquirir nuevas competencias, por ejemplo, para aquellas personas que sólo conocen el mundo análogo y que, al verse enfrentados a asumir desafíos digitales, pueden sentirse perdidos. "La persona debe entender que su única forma de cambiar su visión del mundo, es desarrollando competencia, adquiriendo nuevas habilidades, teniendo nuevas percepciones de cómo puede hacer las cosas distintas", comentó. Sobre esto, también puso énfasis en aquellas personas que se niegan a la digitalización, apuntando a que ellos reducen sus oportunidades al no desarrollar nuevas competencias. Carolina Díaz y Camila Vizcaya son dos educadoras de párvulos que también fueron parte de la conversación, debido a que, con la crisis sanitaria, tomaron la iniciativa de reinventarse con su emprendimiento "En Bandeja". Debido a que los jardines infantiles estaban cerrados, ambas tomaron sus habilidades de cocina y manualidades para combinarlas con las necesidades de la gente y poder ofrecer un producto. Díaz explica que para el día de la madre se les ocurrió crear un desayuno con reparto a domicilio, "ese día nos fue muy bien, pero nos dimos cuenta de que podíamos prolongar la iniciativa porque empezamos a tener diferentes bandejas, dependiendo de la ocasión. Ahí nos dimos cuenta de que la gente necesitaba llegar a sus parientes por diferentes motivos, como cumpleaños, aniversarios o, simplemente, por extrañar y demostrar cariño y amor a través de un obsequio. Por eso nuestras bandejas son personalizadas según lo que la persona desea expresar, tienen el nombre de a quién se manda, colores que le gustan a las personas, comida seleccionada especialmente, etcétera". Tal fue el éxito que Díaz asegura que hoy lo considera un proyecto real. Por su parte, Vizcaya, dice que aprender de marketing digital, a través de Sence, las ha ayudado a hacer crecer un negocio en medio de esta pandemia. "El curso que nosotras tomamos, en relación a los clientes, nos ha permitido llegar a cada uno de ellos porque todos son muy distintos, tienen necesidades distintas y frente a eso la capacitación nos ha servido para encaminar este negocio", aseguró Díaz. Otro caso es el de José Luis Lillo, ingeniero comercial que hoy se dedica a hacer clases gratuitas de yoga a través de redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook. Gracias al uso de sus conocimientos, comenta, se ha podido dar a conocer entre la gente y además también puede saber quiénes son sus seguidores a través de las estadísticas. "Si bien ha sido un periodo caótico, para nosotros, a nivel familiar, ha sido bien bueno porque nos hemos podido unir más en familia. Ahora me junto con mis sobrinos a grabar mis videos para redes sociales gracias a los conocimientos que he adquirido con los cursos de Sence", dijo Lillo. Respecto a la entrega de contenidos digitales, Mónica Redondo, ya se ha convertido en una experta. "Soy profesora general básica y trabajé por 12 años en un colegio bilingüe. Era profesora jefe de segundo básico y dictaba todos los ramos en inglés, pero luego decidí renunciar y dedicarme a las clases particulares", explica. Posteriormente se dedicó a las clases particulares y este año quiso volver a trabajar en un jardín infantil, pero alcanzó apenas a estar una semana dictando sus clases hasta que comenzó la pandemia. En este sentido, su familia la motivó a dictar clases online de inglés. "Empecé con un alumno, luego se pasaron la voz y ahora ya tengo siete niños a los que les hago clases de inglés, en diferentes niveles", dijo Redondo. La prosperidad de su idea la ha motivado a capacitarse y los cursos de Sence son ideales para lograr tener una mejor administración de los servicios que ofrece, ahora que comienza a reinventarse. Los cursos disponibles a través de la página se Sence, también se suman a los dispuestos por Claro Chile a través de la plataforma www.apacitateparaelempleo.org. Para tomarlos, sólo es necesario registrarse y comenzar a estudiar.