Abogado de republicanos y destitución del TC a Allende: “Demuestra que la institución no está al servicio del PS ni del gobierno”

En entrevista con el programa de streaming de La Tercera Desde La Redacción, el abogado y jefe legislativo de la bancada de diputados del Partido Republicano, Emiliano García, se refirió este viernes a la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que por amplio margen optó por destituir a la senadora Isabel Allende Bussi (PS).

Este jueves, tras evaluar los requerimientos del republicanos y de Chile Vamos para cursar el cese del cargo de la legisladora, los 10 ministros del Pleno del organismo adoptaron acuerdo en la causa y dispusieron que se redacte la sentencia. Dicho documento aún no se conoce.

Así, el TC selló la destitución de la histórica militante del Partido Socialista (PS) -con tres décadas de labor legislativa en el Parlamento- y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años.

En diálogo con DLR, García apuntó que “no conocemos los argumentos todavía, eso siempre lo quiero dejar claro, pero el Tribunal Constitucional tuvo una decisión contundente, de 8-2, de personas que tienen una probada carrera en el ámbito académico, en el ámbito profesional, que son abogados, todos, y, por lo tanto, tienen que sostener sus sentencias de manera muy sólida”.

Estas declaraciones del abogado de republicanos, encargado de presentar los argumentos de la bancada ante del TC, se dan luego que tras conocerse la resolución, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, sostuvo que “generaría un precedente grave”.

El abogado recalcó ante esto: “Me cuesta creer que sea una decisión arbitraria, en primer lugar, y lo otro es que esto demuestra que las instituciones funcionan. Es decir, la mala noticia para algunos es que, lamentablemente, las instituciones no están al servicio ni del Partido Socialista ni del gobierno, sino que están al servicio de todos los chilenos y, si corresponde, tendrá que hacerse justicia como sea”.

“Eso demuestra que es un sistema sano, no el hecho de que se destituya una senadora, evidentemente que es grave, es muy grave. En primer lugar es grave que la señora Allende no supiera que no podía firmar un contrato, y es grave que se destituya una senadora”, remarcó.

Con todo, el jefe legislativo de republicanos puso énfasis en que “existe la institución, está en nuestra Constitución, una Constitución que, además, ha sido validada democráticamente varias veces. Entonces me parece como exagerado decir que acá se están destruyendo las instituciones, lo que está pasando es que precisamente están funcionando las instituciones”.