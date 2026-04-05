Las imprecisiones del ministro

SEÑOR DIRECTOR:

En la entrevista al ministro de Transportes y Telecomunicaciones publicada ayer por este medio la autoridad realizó varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad. En virtud del espacio sólo me referiré a tres de ellas.

Con relación a la “Ley Uber” no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley -tal como ocurre con los taxis que es el sector que se buscaba equiparar- regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella. Así también, la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente - que pueden alcanzar hasta los 10 años- sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen.

En cuanto a la permanencia de mi gabinete de confianza en el MTT esto tampoco se condice con la realidad; todos presentaron su renuncia con la debida anticipación y hoy están fuera de la institución. Asimismo, tampoco es correcto afirmar que en el gabinete del ministro había 11 periodistas, sino 6.

El presupuesto del MTT es cercano a los US$ 2.100 MM. De ellos, solo un 3,5% se explica en personal. Afirmar -tal como lo hace el ministro- que es posible recortar cerca de un 3% del gasto suprimiendo cargos, implicaría dejar al MTT prácticamente sin funcionarios.

Si, por otro lado, la autoridad decide avanzar en la optimización de la oferta de transporte público -que es un objetivo que comparto- es importante evitar que una disminución de esa cuantía impacte la calidad del servicio y la dignidad de los usuarios, quienes en su mayoría son del segmento más vulnerable.

Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras.

Juan Carlos Muñoz

Ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones