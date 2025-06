Acuerdo por el litio: Jara apunta a “herencia pinochetista” de SQM y desata tenso cruce en debate de primarias

Los cuatro candidatos a La Moneda del Pacto Unidad por Chile, Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), protagonizan el debate primarias presidenciales 2025 organizado por La Tercera y radio Duna.

En una de las primeras fases, la candidata Jara debió abordar su visión sobre el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio.

En su exposición, Jara señaló que “ha sido muy interesante el proceso que se ha vivido en Chile para efecto de tener una estrategia nacional del litio y poder avanzar con un proyecto de la Cámara de Diputados”.

“Yo he señalado, si aquí hay acuerdos que se aprueban y llegan consolidados, y ustedes me eligen su Presidenta, evidentemente esos acuerdos se van a respetar. Pero si esos acuerdos no están consolidados y no se terminan de cerrar, creo que es bueno tratar de impulsar una empresa nacional del litio", expuso.

A ello sumó: “A mí me parece que son medidas que uno podría considerar, pero no necesariamente son las que debieran definir lo que un país hace. Me parece un poco una presión bien indebida. Ahora, esto está en un curso de acción, yo entiendo que hay una estrategia ahí, pero creo que es importante ver esto en una mirada de más largo plazo“, señaló.

En ese sentido, apuntó a que “en ningún caso esto implica, en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM. Porque aquí yo escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado" , lanzó.

“¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder? ¿Porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto. Yo entiendo que aquí se tomó una estrategia, como señalé yo, en el propio gobierno no era la opinión, yo me ordeno mientras estoy en el gobierno. Soy una persona leal en ese sentido, pero también tengo derecho a expresar mi opinión, ¿no?“, sostuvo, generando molestia en sus colegas.

Ante esa intervención, el candidato Mulet lanzó: “ Yo no acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo”.

En esa misma línea, Winter también criticó las palabras de Jara: “Lo que pasa es que nos trata de cándidos, o de que no somos capaces de soñar, o que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM. Pero no se hace cargo de la respuesta de fondo, que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo”, indicó.

Al retomar la palabra, Jeannette Jara le habló a Winter: "Lamento que te hayas sentido descalificado, no era mi intención".

“Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM. No solo por su herencia pinochetista , sino que también por el rol que jugó en el financiamiento legal de la política. Realmente, y eso encuentro que no es buena idea” , sostuvo.

A ello agregó: “Estamos hablando, precisamente, de cómo recomponemos la confianza ciudadana en nosotros. Y miren, estamos haciendo un trato con SQM”.

A lo que el candidato frenteamplista rebatió: “¿Aunque sea bueno para Chile?”.

Jara indicó: “Mira, lo que es bueno para Chile, uno lo puede mirar desde distintas perspectivas. A mí me interesaría mucho que el litio fuera para los chilenos y chilenas”.