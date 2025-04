Andrés Longton (RN) cuestiona a la jefa jurídica de Segpres: “No debería estar en su cargo hace mucho rato”

El diputado Andrés Longton (RN) cuestionó la permanencia en su cargo de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, esto luego de que admitiera que conocía la norma que inhabilitaba a la senadora Allende y la exministra Maya Fernández en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Según señaló el diputado en conversación con Radio Duna, “Es bien incomprensible la verdad. Por eso le recalqué la pregunta, porque, al ella señalarme aquello (que conocía la norma), lo primero que a uno se le viene a la cabeza es por qué ella continúa en su cargo".

“La primera obligación de ella en su cargo es advertir al presidente de cualquier inhabilidad inconstitucional, o eventual inhabilidad inconstitucional, del documento que pueda llegar a firmar el presidente y que pueda llegar a tener consecuencias como las que hemos visto en los últimos días”, agregó el diputado.

La jefa jurídica reconoció conocer la norma durante este lunes en el marco de una nueva sesión de la comisión especial investigadora sobre la fallida compra por parte del Estado, donde mencionó que “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma”.

De acuerdo a lo que apuntó el diputado Longton, “más allá de lo que establece la ley, que la rige a ella, hay un criterio político que es mínimo, que es advertir al presidente de todas las consecuencias que puedan ocurrir”.

“También sorprende cuando uno le pregunta si le avisó al presidente o al ministro, y la verdad es que más que decirte un sí o un no, responde con una evasiva”, expresó Longton apuntando que “uno también puede llegar a pensar de que se le advirtió al presidente, no tenemos esa información, pero la verdad es que cuando uno tiene una relación tan estrecha, estas cosas al menos se comentan. Y si no se lo comentó, la verdad es que ella debería haber sido la primera que abandone su cargo”.

Es así como finalmente el diputado apuntó que “Francisca Moya ya no debería estar en su cargo hace mucho rato", enfatizando que “además sorprende que no se ha iniciado ningún sumario en la división jurídica. O sea, en la división jurídica no pasó nada, nadie dejó su cargo, todos lo hicieron maravilloso”.