SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    La vocera defendió la gestión de la administración del gobierno en el marco del debate por el actual déficit fiscal del 3,6% en el Producto Interno Bruto (PIB).

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posibilidad de que sectores de oposición impulsen una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sosteniendo que “están en su legítimo derecho” como parlamentarios, pero “otra cosa es que tenga mérito”.

    La acción parlamentaria se daría en el marco del debate por el actual déficit fiscal del 3,6% en el Producto Interno Bruto (PIB). La norma permite que la acusación pueda presentarse hasta seis meses luego de que Grau dejara el cargo como ministro, dando tiempo hasta septiembre para evaluar el libelo.

    Ante ello, al ser consultada, la ministra Vallejo señaló que “esta sería la décima acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente, lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales que hemos tenido, hay que conocerla; están en su legítimo derecho los parlamentarios”.

    Están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito”, sostuvo la secretaria de Estado.

    Posteriormente, Vallejo explicó que la característica de este gobierno ha sido “la contención de gasto”, y que el problema está en “los ingresos esperados; da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto, en función de lo que se espera, que paguen”.

    “Entonces probablemente habría que estudiar si es necesario o no, al final, disminuir los impuestos a las grandes empresas o ver, reforzar la legislación para que las grandes empresas realmente paguen lo que el país requiere para poder seguir creciendo”, argumentó.

    Respecto a la gestión del gobierno, la vocera defendió el manejo de la administración en torno a la deuda fiscal, asegurando que “este gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro gobierno que es positivo, que le estamos ahorrando alrededor de mil millones de dólares anuales en pago de intereses de deuda”.

    Más sobre:PIBCamila VallejoNicolás GrauAcusación Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo