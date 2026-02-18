Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posibilidad de que sectores de oposición impulsen una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sosteniendo que “están en su legítimo derecho” como parlamentarios, pero “otra cosa es que tenga mérito”.

La acción parlamentaria se daría en el marco del debate por el actual déficit fiscal del 3,6% en el Producto Interno Bruto (PIB). La norma permite que la acusación pueda presentarse hasta seis meses luego de que Grau dejara el cargo como ministro, dando tiempo hasta septiembre para evaluar el libelo.

Ante ello, al ser consultada, la ministra Vallejo señaló que “esta sería la décima acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa . Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente, lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales que hemos tenido, hay que conocerla; están en su legítimo derecho los parlamentarios”.

“ Están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito ”, sostuvo la secretaria de Estado.

Posteriormente, Vallejo explicó que la característica de este gobierno ha sido “la contención de gasto”, y que el problema está en “los ingresos esperados; da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto, en función de lo que se espera, que paguen”.

“Entonces probablemente habría que estudiar si es necesario o no, al final, disminuir los impuestos a las grandes empresas o ver, reforzar la legislación para que las grandes empresas realmente paguen lo que el país requiere para poder seguir creciendo”, argumentó.