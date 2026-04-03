La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó el jueves, al Presidente José Antonio Kast, darle discusión inmediata al proyecto que modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que aumentaría las sanciones a delitos graves.

Según los parlamentarios de RN, esta iniciativa busca responder al aumento de episodios de violencia escolar y la participación de menores de edad en delitos graves mediante un “marco sancionatorio más efectivo y acorde a la realidad delictual actual”.

A través de una carta al Mandatario, firmada por Diego Schalper y Eduardo Durán, la bancada de RN solicitó acelerar la discusión en torno al proyecto de ley que fortalecer el sistema de Responsabilidad Penal, iniciativa que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

Los parlamentarios advirtieron que “existe una crisis de violencia y criminalidad juvenil que afecta al país”, a raíz del homicidio de la inspectora en Calama, alumnos armados, amenazas de atentados y el incendio en el Liceo José Victorino Lastarria.

En este sentido, sostuvieron que “estos hechos marcan un punto de inflexión en los actos delictivos que ocurren al interior de establecimientos educacionales” que requieren “fortalecer las herramientas del Estado”.

Asimismo, los diputados RN sostuvieron que existen deficiencias en el actual sistema. En concreto, “la arista sancionatoria para reprender estos actos es un ámbito que según nuestra mirada está al debe (...) no responde a casos de multireincidencia ni repara el daño en delitos de extrema gravedad”, expresaron.

Bancada RN pide a Kast poner urgencia a proyecto que modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En la imagen, los diputados Eduardo Durán y Diego Schalper.

En esa misma línea, los parlamentarios apuntaron a avanzar hacia un sistema que distinga entre distintos niveles de criminalidad, estableciendo sanciones más severas para delitos de mayor connotación social.

El diputado y jefe de bancada RN, Diego Schalper señaló que “nos parece que lamentablemente hoy día, a propósito del crimen organizado y otras situaciones que hemos conocido, muchos menores de edad cometen delitos y muchas veces no encuentran una respuesta lo suficientemente vehemente por parte del ordenamiento jurídico”.

Adicionalmente, Eduardo Durán apuntó que “como bancada nos hemos impuesto sacar adelante algunas iniciativas que empujamos con fuerza durante el gobierno pasado y en las que tenemos confianza que el Presidente Kast nos apoyará decididamente. Una de las más emblemáticas se refiere a endurecer las reglas para determinar las penas de menores de edad, particularmente en crímenes graves”.

“El sistema de responsabilidad penal adolescente está superado y demanda una modificación, lo que no tenemos duda será compartido por el Presidente Kast”, zanjó.

En concreto, el proyecto de ley busca endurecer las sanciones para menores de edad que cometan delitos de extrema gravedad, tales como homicidios, incendios o uso de armas de fuego.

La iniciativa propone, además, diferenciar entre criminalidad menor y grave para superar el actual sistema de penas “benevolentes”, eliminando reglas que otorgan un “tratamiento privilegiado” a los jóvenes infractores en casos de alta connotación social.

Senador longton se suma a diputados RN

En tanto, el senador Andrés Longton, autor de la iniciativa, valoró el respaldo transversal a la propuesta e hizo un llamado a avanzar con decisión en su tramitación.

El parlamentario sostuvo que, a su juicio, la legislación vigente es un “sistema permisivo en el castigo penal” que no está logrando disuadir ni sancionar adecuadamente los delitos de mayor gravedad, lo que “ha deteriorado los procesos de reinserción y rehabilitación”.

“No puede ser que la edad hoy día sea un beneficio para poder delinquir sin mayores consecuencias en nuestro país, y es por eso que reforzamos esa solicitud de urgencia al presidente de la república para poder despachar lo antes posible este proyecto”, apuntó Longton.

El senador reiteró que esta reforma apunta a equilibrar de mejor manera sanción y reinserción frente a delitos más graves.