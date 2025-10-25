SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bancada UDI presentará indicación para que dieta y asignaciones a expresidentes se paguen a partir de los 65 años

Durante la discusión presupuestaria, además buscarán mediante otra indicación que estos fondos sean suspendidos cuando el expresidente reciba un ingreso adicional.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
La bancada de diputados UDI.

La bancada de diputados UDI anunció este sábado que, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, presentarán una indicación para que tanto las dietas como las asignaciones hacia expresidentes se paguen a los destinatarios únicamente a partir de los 65 años.

El jefe de la bancada, Henry Leal, junto al diputado integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Gustavo Benavente, comunicaron que la indicación buscará que esta pensión vitalicia se asigne desde los 65 años, dado que éste es el inicio de la edad de jubilación en Chile, recogiendo la idea central del proyecto de ley que fue rechazado a mediados de septiembre, que buscaba regular esta dieta.

No se trata de estar en contra de la dieta que reciben los ex mandatarios, porque entendemos que es un reconocimiento por haber llegado al cargo más importante de nuestro país, más allá de la evaluación que tengamos sobre su gestión. Sin embargo, no parece justo que mientras las mujeres se pueden jubilar recién a los 60 años y los hombres a los 65, un ex presidente lo pueda hacer mucho antes y, además, con recursos que le pertenecen a todos los chilenos”, cuestionaron los parlamentarios.

Los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet junto al Presidente Gabriel Boric, cuyo periodo termina en 2026.

Adicionalmente, los diputados Leal y Benavente anunciaron que están en conversaciones con otras bancada para que esta propuesta tenga mayor respaldo y que presentarán otras indicaciones similares. Una de ellas contempla que la dieta y asignaciones sean suspendidas cuando el beneficiario esté recibiendo un ingreso adicional, independientemente de que éste provenga del sector privado o público.

Por otro lado, explicaron que si la indicación es aprobada sólo regiría el próximo año. Ante esta situación, comprometieron que en 2026 presentarán nuevamente el proyecto de ley de esta materia que fue rechazado. “Aquí no se trata de excluir solamente al actual Presidente Gabriel Boric, que por ahora va a recibir una pensión vitalicia con 40 años recién cumplidos, sino que a todos los que a futuro terminen su período con 65 años o menos (...) Creemos que en este caso también es necesario fijar un mínimo en la Ley de Presupuestos y luego en una ley permanente”, comentaron los legisladores.

Los diputados UDI Gustavo Benavente y Henry Leal.
Más sobre:Bancada UDILey de PresupuestosPresupuesto 2026Dieta presidencialAsignaciones presidencialesGabriel BoricHenry LealGustavo Benavente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Decretan prisión preventiva para dos imputados por secuestro y préstamos “gota a gota” en Talca

Confirman nuevas medidas cautelares contra José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Asaltantes asesinan a hombre al que intentaron robar su vehículo en Estación Central

MEO aborda denuncia que presentará por caso SQM y lamenta que otros candidatos no hablaran sobre la resolución

Sujeto queda en prisión preventiva por el homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Amplían la detención de los cuatro presuntos implicados en la desaparición de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

3.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Decretan prisión preventiva para dos imputados por secuestro y préstamos “gota a gota” en Talca
Chile

Decretan prisión preventiva para dos imputados por secuestro y préstamos “gota a gota” en Talca

Confirman nuevas medidas cautelares contra José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Asaltantes asesinan a hombre al que intentaron robar su vehículo en Estación Central

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales
Negocios

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

El 92% del Presupuesto: ¿Qué significa gasto fiscal “rígido” para el gobierno y por qué genera dudas en los expertos?

Oriental Yuhong toma el control de Construmart: nombra directores e inaugura primera tienda bajo su administración

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

La mejor racha de la era Amorim: Manchester United se impone a Brighton y llega a puestos de Champions League
El Deportivo

La mejor racha de la era Amorim: Manchester United se impone a Brighton y llega a puestos de Champions League

A la espera del TAS o un milagro: Santiago Morning cae con San Felipe y queda al borde del descenso a Segunda División

Los hermanos García Huidobro se quedan con el oro en el Triatlón Series Mantilhue

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC
Mundo

Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC

“No estoy acabada”: Kamala Harris deja abierta la posibilidad de volver a ser candidata a la presidencia de los EE.UU.

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal