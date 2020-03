Beatriz Sánchez tras dichos de Piñera: “El Presidente sigue focalizado en la violencia, entregando datos que no son verdaderos”

“No deja de llamar la atención que el Presidente (Sebastián Piñera) no cambia el libreto desde los primeros días desde el 18 de octubre”, opinó este lunes la excandidata presidencial por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien sostuvo que algunos datos entregados por el Mandatario “no son verdaderos”.

Esto en el contexto de los dichos que emitió anoche el jefe de Estado -en conversación con el programa Estado Nacional de TVN-, donde aseguró que “Si yo estimara que es nuevamente necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público y proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer”.

Piñera defendió en la instancia el rol de Carabineros y la PDI desde el estallido social e hizo nuevamente un llamado de “unidad” frente a los hechos de violencia. De hecho, reiteró que sectores de la oposición “no han condenado con claridad" la misma: “Yo creo que hay una parte de la izquierda chilena que no es democrática, que no condena la violencia y que está causando grave daño”, aseveró.

Al respecto, Sánchez enfatizó que el Mandatario “no cambia el libreto” y que “sigue enfocando exclusivamente en la violencia. Incluso, y esto es lo más preocupante, entregando datos que nos son verdaderos. Ayer habló uno de los fiscales de la Región Metropolitana diciendo que muchos de los antecedentes que han salido de La Moneda... y con afirmaciones muy duras como intervenciones extranjeras, que ‘estamos en guerra’ y, a propósito del Festival (de Viña del Mar), que ‘querían incendiar la Quinta Vergara’. Entonces, cuando tenemos un presidente que es uno de los que da las fake news, creo que es muy grave que esté focalizando en un tema en vez de hacer una lectura más fina de lo que pasa en Chile”, aseguró en conversación con Radio ADN.

Frente al llamado de unidad entorno al tema, Sánchez sostuvo “¿cuántas veces el Presidente ha llamado a todos los sectores por un gran acuerdo por la paz y a la no violencia? ¿Cuatro, ocho? Él insiste en el libreto, como si por decreto se acabara la violencia”.

Según su diagnóstico, la excandidata presidencial destacó que las respuestas están en la agenda social, sin embargo afirmó que la del gobierno “no basta” y que “hay que proponer un cambio estructural para Chile”.

"Ha seguido con lo que propuso como gobierno, pero cuando uno mira el detalle (...) no basta con que la pensión suba $20 mil, porque ¿cuánto cambia eso la situación de la persona? No vendamos gato por liebre, no hablemos de una ‘gran mejora social', de una ‘mejora completa a las pensiones', es mucho más profundo. Tenemos que empezar a hablar si éste es el sistema de pensiones que queremos”, ejemplificó.