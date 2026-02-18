SUSCRÍBETE
    Política

    Boccardo hace nuevo llamado a la oposición para priorizar sala cuna la primera semana de marzo: “Avancemos lo que se pueda”

    El titular del Trabajo apuntó que para el gobierno sería una mala señal que "por la excusa de que queda una semana legislativa, no se legisle y después nuevamente este proyecto quede archivado".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo. Foto: Pablo Vásquez. Pablo Vásquez R.

    Cuando restan solo 21 días para el cambio de mando, el actual gobierno sigue bregando para sacar adelante -o al menos avanzar lo más posible- el proyecto de sala cuna universal.

    En esa línea, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, este miércoles hizo un nuevo llamado a la oposición para priorizar la iniciativa en el Parlamento la primera semana de marzo, tras el receso legislativo veraniego.

    En diálogo con radio Infinita, el secretario de Estado apuntó que la misión del Ejecutivo en esta materia es “es que el proyecto quede lo más encaminado posible, ya sea que se avance con la totalidad de los trámites o con algunos de estos trámites”.

    Y apuntó que “sería irresponsable no hacer esfuerzos para que al menos se avance en los pilares donde ya se construyó acuerdo y se reduzcan las brechas donde hay diferencias”.

    El titular del Trabajo, además, remarcó que La Moneda ha sido transparente en señalar que “si es que hay alguna parte de la tramitación de la firma del proyecto que se tiene que hacer en el gobierno entrante no tenemos problema con eso. Lo que nos parece preocupante es que se ponga como excusa ese corto plazo para decir, mira, como esto ya no se discutió que lo vea el próximo gobierno”.

    Y luego agregó: “Durante estas dos semanas de febrero achiquemos las brechas donde hay diferencias. Aclaremos los puntos que hay que aclarar y durante la primera semana de marzo, donde hay sesiones legislativas, avancemos lo que se pueda avanzar, pero además que construyamos en torno a esos acuerdos las bases para que un proyecto así siga avanzando".

    Boccardo advirtió que para el gobierno sería una mala señal que “por la excusa de que queda una semana legislativa, no se legisle y después nuevamente este proyecto quede archivado”.

    Asimismo, señaló que es relevante “porque si se pospone a marzo, abril, a mayo, van a venir otras prioridades y por otro gobierno más no va a haber sala cuna”.

