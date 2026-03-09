SUSCRÍBETE
    Política

    Boric convoca a Kast a La Moneda y da por "superado" quiebre por cable submarino chino

    El Mandatario y el presidente electo se reunieron por una hora este domingo en La Moneda, luego de que desde Palacio se solicitara un encuentro de carácter "urgente". Cinco días después del momento más tenso del traspaso de mando, en la OPE optaron por acudir y recibieron documentación sobre la polémica iniciativa de China Mobile, además de asuntos sobre políticas de infancia y de la macrozona sur.

    Por David Tralma 
    David Tralma

    El viernes pasado el celular de Catalina Ugarte comenzó a recibir notificaciones. A la jefa de gabinete de José Antonio Kast la estaba tratando de contactar Carlos Durán, quien cumple las mismas funciones con el Presidente Gabriel Boric.

    El objetivo era uno solo. Retomar la reunión que ambos líderes no alcanzaron a tener el martes pasado, luego de que Kast decidiera levantarse de la mesa y poner término anticipado a la cita bilateral que estaba sosteniendo con Boric.

    Esto luego de intentar, sin éxito, que el Mandatario en ejercicio echara pie atrás a su comentario sobre que le informó al presidente electo algunos detalles del proyecto de cable submarino chino antes de que se desatara una crisis con Estados Unidos.

    Tras levantarse de la mesa, Kast ordenó de manera inédita dar por terminado el tradicional proceso de cambio de mando y suspendió todas las reuniones bilaterales que estaban planificadas entre autoridades del gobierno saliente y el entrante.

    Luego de sucesivos mensajes por la prensa de Boric a Kast para retomar el diálogo, el contacto del viernes pasado entre los jefes de gabinete de ambos fue definitivo.

    En dicha comunicación, dicen conocedores del intercambio, desde La Moneda se planteó que una nueva cita entre los dos líderes era de carácter “urgente” y que debían entregarle información “importante”.

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se respondió a La Moneda que reunirse con Boric no era “indispensable” faltando tan poco para el cambio de mando, pero desde Palacio se insistió en que la reunión era “urgente”.

    Ante la insistencia, dicen las mismas fuentes, Kast decidió acudir a la cita con el Presidente Boric.

    En todo caso, el republicano asistió luego de que varios líderes de la derecha, como el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, cuestionaran su apuesta por terminar con el proceso de cambio de mando. Incluso, el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, emplazó a ambos a reanudar las conversaciones.

    Kast, en respuesta, justificaba su negativa en que ya no confiaba en la información que les entregaba La Moneda. En la OPE, de hecho, llegaron a acusar una “mala fe” de parte del actual Mandatario y sus equipos.

    Pese a ello, el nuevo encuentro se concretó este domingo a las 11.50 en Palacio, luego de la actividad por el Día Internacional de la Mujer y casi tres horas después de que Kast aterrizara de su gira en Miami, Estados Unidos, donde participó del encuentro organizado por el presidente de ese país, Donald Trump, “Shield of the Americas”.

    Kast llegó a La Moneda acompañado por Catalina Ugarte; uno de sus asesores principales, Cristián Valenzuela, y su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel.

    A diferencia del anterior encuentro que duró menos de 20 minutos, la nueva reunión se extendió por una hora, según confirmaron desde Presidencia. Luego de ello se conversaron detalles de la puesta en escena entre los equipos del republicano y Boric.

    La idea era que ambos hablaran, pero no juntos, como ocurrió la primera vez que se vieron las caras tras la elección presidencial.

    Sin embargo, tampoco iban a abordar la reunión de manera abrupta y sin un diseño claro, como ocurrió el martes pasado cuando Boric improvisó un punto de prensa para informar que Kast se había levantado de la mesa.

    Así, entre los equipos del Mandatario y del presidente electo se decidió que ambos hablaran desde el Patio de Las Camelias de La Moneda. Primero fue el turno de Kast.

    Minutos después le tocó declarar desde el mismo lugar, pero con el atril presidencial y la bandera, a Boric, quien dio “por superadas las diferencias que pudieron haber existido”.

    Ninguno de los dos respondió posteriormente las preguntas de la prensa que estaba en el lugar sobre qué información entregó Boric en particular y sobre las razones de Kast para decidir dar un giro de 180 grados a su diseño de romper su relación con Palacio hace solo cinco días.

    Cable chino, niñez y macrozona sur

    En La Moneda defendieron que Boric debía entregar antecedentes a Kast en tres temas. Primero, el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento que abordó el conflicto en la macrozona sur durante su gobierno; segundo, la proyección de la Comisión de Verdad que solicitó su extensión para seguir indagando en las vulneraciones de la niñez en el Sename; y tercero, las informaciones que maneja el Ejecutivo por la crisis del cable submarino chino.

    Se trata de los mismos temas que Boric buscaba conversar con Kast desde su contacto telefónico el pasado 18 de febrero, cuando le pidió una reunión.

    El problema es que dos días después estalló la crisis por el proyecto de China Mobile, que generó un conflicto entre el gobierno entrante y el saliente.

    La polémica tuvo su punto de inflexión el martes en la reunión que fue terminada anticipadamente por Kast.

    Tanto en La Moneda como en la OPE coinciden en que los temas abordados en el encuentro de una hora de este domingo fueron estos tres. Lo plantearon Kast y Boric a la salida del encuentro.

    “Recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión, conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando. Los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente”, dijo Kast.

    Luego agregó: “concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que revele la importancia que les entregamos a las instituciones de la República. Esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando ejemplar”.

    Por su parte, Boric comentó en su declaración sobre el traspaso de información del cable submarino y dijo que “el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante”.

    Para finalizar, el Mandatario intentó dar vuelta la página respecto de la crisis que empañó sus últimos días en el poder. “Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Les garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable”, dijo el Jefe de Estado.

    Con esto, Boric y Kast llegan al cambio de mando de este miércoles tras haber conseguido al menos un diálogo en Palacio. Sin embargo, el republicano no ha sido tan taxativo como el Presidente para sellar la polémica por el cable submarino chino.

    En todo caso, esta cita sirvió para descomprimir el ambiente, toda vez que ambos dignatarios igualmente iban a coincidir este lunes en la ceremonia de investidura del nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCable submarino chinoLa MonedaCambio de mando

