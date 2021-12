Boric valora apoyo de Campillai y afirma que tiene un compromiso “por justicia, verdad y reparación” con la senadora electa

Después que este martes la senadora electa por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, le entregara su apoyo para la segunda vuelta presidencial, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, valoró el gesto y se refirió a la situación de los “presos del estallido social”, tema con el que previamente Campillai había condicionado el soporte al abanderado.

Boric dijo en el programa Las Caras de la Moneda de Canal 13 que “agradezco infinito el apoyo de Fabiola, con Gustavo Gatica, que nos apoyaron en conjunto” y que “vamos a desistir de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que han mantenido permanentemente esas prisiones preventivas”.

Además señaló sobre el proyecto de Ley de Indulto que el Senado “tiene que revisar caso a caso, en donde por cierto, se excluyen delitos graves contra las personas, y se excluyen también delitos contra pymes”.

En la misma línea, el candidato señaló que ha hecho un compromiso “por justicia, verdad y reparación” con Fabiola Campillai y con otros casos, como el de la familia de Manuel Rebolledo -ambos víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del Estallido Social-, ya que, afirmó, “son cuestiones que no pueden volver a pasar en Chile”.

Participación en Bad Boys

Al ser preguntado si definitivamente asistirá al programa online Bad Boys, tras ser invitado por el excandidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, Boric manifestó que aún “lo estamos conversando. No es algo definido porque además hay unos rumores de que tuvieron una reunión en conjunto con Kast y sus equipos, entonces estamos tratando de aclarar esas cosas”.

“Hay que entender de que el espacio virtual es hoy día también un territorio como un barrio o una comuna, y cuando una persona hace su campaña mediante redes digitales principalmente y consigue el apoyo de 900 mil personas, hay algo que está pasando ahí que nosotros tenemos el deber de tratar de entender también. Yo por los votos jamás voy a relativizar ni insultar a todas las mujeres que han sufrido por el abandono de padres irresponsables que no pagan la pensión, y en ese sentido, a diferencia de lo que planteaba el otro candidato, acá no hay algo que aclarar, hay una sentencia que cumplir y por lo tanto no voy a cambiar mis principios”, argumentó el diputado de Convergencia Social.

Y agregó que “a mí me interesa poder conversar, más que con Franco mismo, con la gente que confió en Franco Parisi y que tiene una crítica a la política, que nosotros también de alguna manera hemos buscado interpretar, y no lo logramos en primera vuelta”.

Gabinete

En el programa recibió la visita de su hermano Tomás y un llamado en vivo de su madre, desde Punta Arenas. También respondió preguntas que la audiencia realizó por redes sociales, como por ejemplo cuando le consultaron si Camila Vallejo (PC) podría ser designada como ministra de su gabinete. “No corresponde anunciar a futuros ministros antes de ganar una elección y yo tengo un tremendo respeto por la trayectoria de Camila (...) pero el designar es una atribución exclusiva del Presidente de la República, una vez que es Presidente de la República, y nosotros todavía tenemos una elección por ganar”, explicó.

En la instancia, además, estuvo acompañado de su pareja y compañera de partido Irina Karamanos, quién después que Mario Kreutzberger, conductor del programa, le preguntara si estaría dispuesta a ser Primera Dama, ella aseveró que “es un cargo que debiera ser repensado”.

Cambio en estrategia de campaña

También hizo un análisis de los cambios que ha tenido su estrategia electoral desde el paso a la segunda vuelta y dijo que “hemos puesto énfasis -que quizás antes no habíamos visto- en la importancia que tenía para la gente en particular la guerra contra el narcotráfico, la preocupación por la delincuencia, o el crecimiento económico”. Y en particular por el apodo “El Volteretas”, como lo han designado adherentes de José Antonio Kast en redes sociales, Boric retrucó que “yo jamás me voy a dar vuelta la chaqueta y pasar de decir que quiero cerrar el Ministerio de la Mujer o discriminar a las mujeres casadas de las solteras, para después decir que soy el representante de ellas”.

Y respecto de las eventuales preocupaciones que existiría en la ciudadanía por su juventud y “falta de experiencia”, según le indicó Kreutzberger, el abanderado de Apruebo Dignidad dijo que “tengo la fuerza de la juventud y también la disposición de encontrarnos generacionalmente, porque yo se que nosotros no nos las sabemos todas y que es necesario poder beber de las experiencias de quienes estuvieron antes, aprender de sus aciertos y errores”.