Boric y proyecto que conmuta penas a presos por causas de DDHH: “Que criminales que le han hecho gran daño al país no puedan salir libres”

En la inauguración del proyecto Nueva Alameda, que incluyó la renovación de la Plaza Italia, el Presidente Gabriel Boric abordó brevemente la aprobación en general que le dio el Senado ayer al proyecto de ley que conmuta las penas privativas de libertad por otras menos gravosas a condenados que sean adultos mayores y que tengan enfermedades crónicas.

La iniciativa, en su primer trámite constitucional y a la espera de indicaciones, ha sido objeto de polémica debido a que beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad, que en su mayoría están recluidos en el penal de Punta Peuco por delitos cometidos en dictadura.

Desde el gobierno, en particular el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ha advertido que el proyecto en caso de pasar a ser ley así cómo está incluso beneficiaría a Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, preso por violaciones y homicidios a 14 mujeres, que en su mayoría correspondían a menores de edad.

Luego de participar en la inauguración del monumento a Gabriela Mistral en la citada plaza, el Presidente sostuvo, consultado por este proyecto que “Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia".

“Y por lo tanto, ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparten la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso. Seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres“, añadió.

El Mandatario evitó seguir respondiendo consultas al respecto e invitó a la ciudadanía a disfrutar el espacio renovado en Providencia. “Por favor, que sea un lugar de encuentro para la ciudadanía”, llamó.