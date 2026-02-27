SUSCRÍBETE
    Política

    Cable chino avivó la tormenta: la cuarta cita Boric-Kast y que se proyecta como la más tensa de la transición de mando

    El nuevo encuentro entre el Mandatario en ejercicio y el presidente electo está previsto, de momento, para el próximo martes en La Moneda.

    Por 
    Helen Mora
     
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric junto al mandatario electo José Antonio Kast.

    El cable submarino chino aceleró un nuevo encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, y avivó la tormenta en que se convirtió la transición de mando.

    La cuarta cita entre el gobernante saliente y la autoridad entrante, proyectada en un inicio para el próximo martes, se produce en medio de la crisis de La Moneda por el cable subacuático de China Mobile, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong.

    Una iniciativa que terminó abriendo un flanco diplomático con Estados Unidos y que alcanzó su máxima tensión con la revocación de las visas a tres autoridades de Boric involucradas en la tramitación del proyecto, incluyendo al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    A nivel interno también hubo un remezón. Kast convocó públicamente al Mandatario en ejercicio a una bilateral ampliada con todos los ministros involucrados en la concesión del cable chino. Esto, porque en la Oficina del Presidente Electo (OPE) resienten las versiones contradictorias, la falta de información y el intento de traspasar responsabilidades a la futura administración.

    “Le hemos solicitado al Presidente de la República que podamos tener una reunión más, a la que podamos asistir como equipo (...) La seguridad pública es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy hay temas que se van cruzando. Espero antes de poder asumir tener esta reunión”, señaló el republicano este jueves.

    Desde el gobierno electo -entre ellos el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado- han transmitido que el problema no es solo el fondo de la iniciativa, sino la secuencia de versiones que ha ido entregando el gobierno sobre qué tan avanzada está la propuesta de conectividad.

    Desde el equipo presidencial, en tanto, confirmaron que el Mandatario contactó a Kast antes del emplazamiento público, para que ambos pudieran sostener un encuentro, “instancia en la que acordaron reunirse nuevamente en el Palacio de La Moneda para abordar temas que requieren continuidad en el Estado, entre ellos: la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez (...). En el encuentro también se abordará el tema del cable submarino chino”, respondieron.

    Con este encuentro proyectado para los primeros días de la próxima semana, además, Boric y Kast igualarán la cantidad de reuniones que sostuvieron Michelle Bachelet y Sebastián Piñera previo a que este último asumiera su primer mandato. Desde el retorno a la democracia, son los presidentes que más citas registran previo al cambio de mando.

    Coordinación por incendios

    La reunión anterior entre ambos, la tercera desde el triunfo de Kast, se produjo el 19 de enero en Palacio, en el marco del trabajo colaborativo para enfrentar el megaincendio que afectó a las regiones de Biobío y Ñuble.

    En ese encuentro, que se extendió por poco más de una hora, estuvieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor en dicha secretaría de Estado, Claudio Alvarado.

    “El Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, dijo Boric en una declaración conjunta tras la reunión.

    El mandatario electo, por su parte, apuntó sobre la gestión del gobierno en ese momento: “Me consta que han tenido ya reuniones con los gobernadores de las zonas afectadas, con los alcaldes de las zonas afectadas, por lo tanto hay que estar atento a las instrucciones, respetar a quienes nos van a cuidar y pedirles también, como lo hizo el Presidente, colaboración”.

    Esa declaración conjunta del Jefe de Estado saliente y el gobernante entrante finalizó con un apretón de manos.

    Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Presión por sala cuna

    Para el segundo encuentro -que se concretó en la quincena de enero en el Palacio de La Moneda- ya había una tensión acumulada, y es que días antes -en la inauguración de Congreso Futuro 2026- el Presidente Boric emplazó pública y directamente a Kast a respaldar el proyecto de sala cuna para sacarlo adelante en las semanas restantes de este periodo legislativo.

    Esa antesala marcó la segunda cita. Es por eso que a la salida de la reunión las preguntas de la prensa fueron direccionadas en ese sentido. Allí Kast dejó en suspenso la aprobación de la iniciativa, y además negó que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU haya sido parte de la conversación.

    Presidente Boric, y Kast. En medio de ellos, Ximena Lincolao. Foto: Congreso Futuro.

    “Con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, tanto FES como sala cuna, se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y por supuesto va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno”, dijo en esa oportunidad.

    Primer cara a cara

    Un mes antes, el 15 de diciembre de 2025, Boric y Kast tuvieron su primera reunión, un día después del contundente triunfo del republicano en la segunda vuelta presidencial.

    Esta cita fue la más tranquila. Con un ánimo y trato cordial el Presidente Boric recibió a Kast en La Moneda y conversaron a grandes rasgos de lo que iba a ser el traspaso de mando de un gobierno a otro.

    De hecho, a la salida Kast destacó: “El Presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible”.

    marcelo segura

    Esta tónica manifestada con ambos respondía a la idea de dejar atrás la dura contienda verbal que hubo entre los dos antes de la elección de primera vuelta, donde no faltaron epítetos y gestos.

    Otra cosa que sorprendió y marcó la cita, fue el tiempo de extensión, pues solo iba a ser una conversación protocolar de no más de 10 minutos, pero ese primer encuentro a solas se alargó por casi 40 minutos.

