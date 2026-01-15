Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

Luego de duros cruces y emplazamientos, el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunió este jueves con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

Se trata de la segunda visita del republicano al palacio de gobierno. El primer encuentro se realizó el pasado 15 de diciembre, un día después de su triunfo en la elección presidencial.

Una vez finalizado el encuentro, el presidente electo, desde Palacio, entregó detalles del diálogo con el frenteamplista. En su declaración, dejó en suspenso la aprobación del proyecto de sala cuna durante la actual administración.

Santiago 15 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, arriba al Palacio de La moneda.

“Para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, en el tema de sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “es cierto que han habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas”.

Y luego agregó: “Con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, tanto FES como sala cuna, se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa , porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y por supuesto va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno”.

Santiago 15 de enero 2026. El Presidente Electo Jose Antonio Kast realiza un punto de prensa luego de una reunion con el Presidente de la Republica.

Las palabras de Kast se dan luego del cara a cara que tuvo este lunes en Boric en la inauguración de Congreso Futuro. Ahí, el republicano mostró apertura a la emblemática iniciativa y Boric lo emplazó directamente a respaldarla para sacarla adelante en estas semanas.

“Creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy relevante, y yo le agradezco al Presidente la buena disposición, la transparencia con la que planteó la situación”, dijo Kast ahora.

Luego, el jefe de Estado electo fue consultado si en la reunión se conversó sobre la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, lo que negó. “No, de esas materias no conversamos”.

Al finalizar, anunció una tercera reunión con el Mandatario previo al cambio de mando. “Fue una buena reunión, y lo más probable, como conversamos con el Presidente, es que tengamos otra un poco más adelante”.