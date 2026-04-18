Bachelet se prepara para su mayor examen en la ONU

Apenas aterrizó en Nueva York el miércoles 15 de abril, la expresidenta Michelle Bachelet se dirigió raudamente a las oficinas de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, ubicadas en el Piso 28 de 2 United Nations Plaza , justo frente a la sede de la ONU.

Allí, la exmandataria se reunió con los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, respectivamente. Y con el exsubsecretario Cristián Barros, quien llegó en los días previos para apoyarla en uno de lo hitos más cruciales desde que se formalizó su postulación a la Secretaría de Naciones Unidas: la presentación de su candidatura ante el pleno de la Asamblea General de la ONU este martes 21 de abril.

Desde las 10 de la mañana la dos veces jefa de Estado de Chile pondrá su propuesta bajo el escrutinio de los 193 estados miembros del organismo multilateral. Será la oportunidad para que presente en vivo su declaración de visión que desde esta semana está a disposición en siete idiomas en su web oficial. Y también para que responda las preguntas de los asistentes.

A un mes de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast informara que no apoyará la postulación de la exmandataria, Bachelet se presentará ante la ONU en un escenario con dificultades, luego de que el enviado estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que compartía las preocupaciones de senadores del Partido Republicano sobre su idoneidad para el cargo, quienes la acusaron de haber sido indulgente con China cuando era alta Comisionada para los Derechos Humanos y de haber promovido el aborto.

La expresidenta defenderá su opción con el soporte entregado por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y de Claudia Sheinbaum, de México, quienes mandataron a sus delegaciones a desplegarse por ella y a ofrecerle todo el sustento operativo para su presentación en Naciones Unidas este martes.

Prueba de ello es que esta semana, a su llegada a Nueva York, la expresidenta de Chile fue recibida por representantes de la misión mexicana y se está quedando en la residencia diplomática de ese país.

Los profesionales de ambas embajadas en estos días también están cooperando con minutas para la preparación de su audiencia.

Previamente, el grupo de excancilleres y subsecretarios, encabezados por el exministro Heraldo Muñoz, la ayudó a prepararse para la ronda de tres horas de preguntas que enfrentará.

Fue un coaching intenso, en el que se le simularon las eventuales consultas de la asamblea. Algunas de las reuniones han sido por Zoom con expertos de temas específicos. Quienes conocen el proceso aseguran que no es un trámite, sino que se trata de un foro desafiante, en el que Bachelet será interrogada en profundidad.

Sobre la mesa estará también en hecho inusual de que postula sin el apoyo del gobierno de Kast, que se desmarcó del anunció que hizo el ahora expresidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado, argumentando que “el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Además del excanciller Muñoz se han desplegado Mariano Fernández, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren, José Miguel Insulza, Edgardo Riveros, Ximena Fuentes y la exsubsecretaria Gloria de la Fuente.

Boric y el PS desplegados en Barcelona

El subsecretario Cristián Barros está acompañando a la expresidenta en Nueva York, dado que Muñoz llegó a España esta semana para sumarse a la delegación que participa en el foro progresista convocado por el presidente español Pedro Sánchez en Barcelona.

Hasta esa ciudad llegaron el expresidente Boric, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; la exsenadora PS Isabel Allende, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez; la exvocera de gobierno Camila Vallejo, el presidente de la Fundación Igualdad, Ricardo Solari; el director de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton; el exembajador de Chile en la OCDE Diego Vela y el exministro Segpres Giorgio Jackson, entre otros.

El foro, que reúne a más de 3.000 asistentes en sus distintos paneles, busca mostrar la fuerza del progresismo y ser una instancia de reflexión en torno al avance de las derechas en el mundo.

Para los representantes de la oposición es también una oportunidad para buscar apoyos para la candidatura de Bachelet.

Este viernes, los chilenos tuvieron un encuentro con Pedro Sánchez y confían en las señales que darán a la exmandataria Lula da Silva y Sheinbaum, quienes llegarían a Barcelona este sábado.

Tal como en Nueva York, en Barcelona los chilenos han estado en coordinación con los embajadores de Brasil y México para promover la candidatura de la expresidenta.

Los socialistas prepararon un paper que han hecho circular entre los asistentes al foro, que detalla la propuesta de Bachelet para la ONU. Este sábado, en tanto, está proyectado que los socialistas hagan un planteamiento público sobre los principales desafíos del progresismo en los tiempos actuales de avance de la ultraderecha y erosión de un orden internacional.

En ese marco, llamarán a defender el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas, reforzando que el progresismo debe actuar para salvaguardar las normas de la Carta de Naciones Unidas (ONU) y principios esenciales del derecho internacional, como el uso legítimo de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los tratados y a los derechos humanos codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.