Cámara despacha a ley proyecto que concede atribuciones al Servel para dictar medidas que garanticen un “plebiscito seguro”

Este miércoles, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de reforma constitucional que modifica las normas del plebiscito que se celebrará el próximo 25 de octubre.

La iniciativa fue aprobada en la sala por 143 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Los rechazos provinieron de los legisladores Cristóbal Urruticoechea (RN), Harry Jungersen (RN) e Ignacio Urrutia (P. Republicano).

En concreto, la norma otorga una serie de atribuciones al Servel para que pueda, sin necesidad de una serie de modificaciones legales, dictar las medidas sanitarias -con acuerdo del Ministerio de Salud- para esa jornada electoral relacionadas con temas como el aforo en los centros de votación y sus horarios; el protocolo de funcionamientos de las cabinas; imponer restricciones a adultos mayores o enfermos crónicos para que no ejerzan como vocales de mesa y hasta si será necesario que cada ciudadano porte su propio lápiz, entre otros.

El organismo electoral dictará los protocolos para el correcto desarrollo de la jornada de votación con “a lo menos 45 días de anticipación”, es decir hasta el 10 de septiembre, y con el acuerdo “adoptado por 4/5 de sus miembros”.

La reforma señala que estas facultades extraordinarias se extenderán hasta diciembre de 2021 en el caso de ser necesario, es decir, hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Las frases que marcaron el debate

El diputado UDI, Sergio Bobadilla, llamó a no realizar el proceso eleccionario, argumentando “consencuencia”: “Si no queremos que vuelvan nuestros niños a clases el año 2020, el mismo principio debemos aplicar para este evento. Queremos un plebiscito seguro (...) y yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace”.

Otra de las intervenciones comentadas fue la del legislador RN, Rodrigo Urruticoechea aseguró que el acuerdo del 15 de noviembre tuvo un vicio de origen que fue adoptado bajo la amenaza del “uso de la fuerza” y el gobierno “no pudo detenerlo en ese momento”. “Si no participa al menos una decena de millones de chilenos ¿Será valido su resultado? Insisto, es ilegítimo”

En tanto, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, expresó que es partidario que “las personas que son Covid-19 no vayan a votar a las urnas para el plebiscito” e instó a buscar otras alternativas para que los contagiados puedan ejercer su derecho a voto.

“Si creemos que el plebiscito sea éticamente válido necesitamos fijar una cantidad mínima de personas que asistan a votar”, agregó. Una propuesta que cuenta con el apoyo de sectores al interior de Chile Vamos y que es rechazada por la oposición.

Desde la oposición, el legislador Jaime Mulet (FRVS) -quien en una entrevista expresó que no se oponía a que se aplazara al 22 de noviembre el proceso eleccionario por motivos sanitarios- aclaró sus dichos. “Yo señalé que si se daban determinada condiciones de salud -complejas difíciles- que podría haber un rebrote (...) señalé no suspender el plebiscito, sino aplazarlo para el 29 de noviembre porque también hay una elección, las primarias de gobernador y de alcaldes”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), sostuvo que “se acabaron las excusas” para impedir el proceso eleccionario.

“Algunos chilenos son mal pensados -y con razón- como escuchan que algunos diputados quieren cambiar las reglas del juego, en la mitad del segundo tiempo, se ponen sospechosos (...) no les extraña que quienes se opusieron a que el plebiscito fuera obligatorio ahora ponen un umbral de 10 millones de chilenos para que el plebiscito sea legítimo”, expresó.

Gobierno: “En ningún caso las medidas podrán afectar la realización del plebiscito”

“Tenemos que fijar las condiciones de seguridad sanitaria porque cuando se fijaron estas reglas (acuerdo del 15 de novimebre) no teníamos la remota idea que nos íbamos a enfrentar a una situación de pandemia”, expresó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

La autoridad destacó que las atribuciones con las que constará el Servel fueron propuestas por los parlamentarios y posteriormente recogidas en una indicación sustitutiva presentada por el gobierno.

“En ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito”, enfatizó el ministro, y agregó que “si existen condiciones complejas, como una cuarentena en una determinada comuna, se tomarán todas las medidas para que todos los vecinos y vecinas puedan ocurrir de manera segura”.

Monckeberg también destacó que si partidos políticos, organizaciones o personas naturales están en desacuerdo con las decisiones que adopte el Servicio Electoral con motivo de estas atribuciones excepciones, se puede reclamar ante el Tribunal Calificación de Elecciones que resolverá estas materias “para tener elecciones lo más transparentes, participativas y lo más claras posibles”, sosutvo durante su intervención.