Política

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

La semana pasada, la legisladora de oposición lanzó comentarios en contra del país boliviano. Sus palabras desataron la molestia de la nación vecina.

Helen Mora 
Helen Mora
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A través de una publicación en X, el canciller Alberto van Klaveren expresó su condena a las declaraciones que entregó la diputada opositora María Luisa Cordero sobre Bolivia.

La semana pasada, en una sesión en el Congreso, la legisladora expresó su desacuerdo con las palabras del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, en las que vinculó a Carabineros con el comercio en su país de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos”, comenzó diciendo Cordero, dirigiéndose a sus pares de la Cámara de Diputados.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, lanzó la parlamentaria.

María Luisa Cordero 890 la-cuarta

Sus palabras desataron el enojo del país vecino. El Presidente de esa nación, Luis Arce, manifestó su molestia, y con ello anunció acciones diplomáticas.

Ante tal escenario, la Cancillería chilena sostuvo: “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”.

