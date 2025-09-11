“Es una afrenta”: el enérgico rechazo del Presidente de Bolivia a dichos de la diputada María Luisa Cordero

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, respondió en duros términos a aseveraciones que hizo la diputada María Luisa Cordero, médico de profesión, respecto a la población del vecino país.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano. Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”, sostuvo Arce en sus redes sociales.

¿Qué dijo Cordero?

En una sesión en el Congreso esta semana, la diputada Cordero manifestó su rechazo a declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz en las que vinculó a Carabineros con el comercio en su país de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos”, comenzó diciendo la legisladora, dirigiéndose a sus pares de la Cámara de Diputados.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, dijo Cordero.

Bolivia anunció acciones diplomáticas

En su publicación en redes sociales, Arce manifestó que Chile y Bolivia son países que “sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”.

“Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos”, adelantó el Mandatario en su publicación, en coincidencia con lo expresado por la Cancillería boliviana en un comunicado.